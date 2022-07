Video: Así festejó mujer la vasectomía de su esposo

Natalie Chard es una mujer de Reino Unido que publica en TikTok a través de la cuenta @nataliechard. Precisamente, en dicha plataforma, dio a conocer que su esposo llamado Mike se hizo la vasectomía. A raíz de eso, ella optó por darle una canasta de regalo que, verdaderamente, es muy singular.

En el video que publicó, la mujer aparece armando la mencionada canasta con productos a los que previamente les colocó mensajes peculiares. Por ejemplo, había un paquete de ropa interior que tenía el siguiente texto: “Calzoncillos para tu pena”. También había una botella de jugo de naranja con una nota que decía “todo jugo sin semillas”, un paquete de huevos con la etiqueta “no puedes fertilizar estos” y otras cosas más.

PUBLICIDAD

De acuerdo a New York Post, muchas personas consideraron que la canasta era muy divertida y aplaudieron el accionar de Natalie. Pero también hubo usuarios que no vieron el detalle con buenos ojos y comentaron que esperaban que ella no haya forzado a su esposo a hacerse la vasectomía.