Llevaron a perrito a un campamento y lo regresaron en cenizas

El caso ya se ha hecho viral a través de redes y despertó la indignación de miles. Una mujer, en la Ciudad de México denunció a los organizadores de un campamento de entrenamiento canino por la muerte de su mascota llamada Maple.

El objetivo era adiestrarlo, pero lo regresaron en una urna para cenizas, ya que lo cremaron sin autorización de la dueña, Adriana Mondragón, quien denunció a través de su Instagram y no le dijeron que fue lo que ocurrió con el lomito.

PUBLICIDAD

“Amábamos a Maple, siempre estaba feliz, sólo tenía problemas al interactuar con otros perritos. Así que le buscamos un entrenador y encontramos a Antonio Ávila López, quien tiene un perfil en Instagram que se llama You can dog training”, escribió la joven.

Mondragón denunció que hasta ahora la empresa You Can Dog Training no ha dado respuesta por la posible responsabilidad de la muerte de su perro Maple. Afirma que se dieron a la fuga y eliminaron sus redes sociales.

La joven mujer comentó en su Instagram que el hecho ocurrió cuando a las 01:00 de la mañana, la novia del entrenador Antonio Ávila, Valeria Alejandra Juárez Torres, le escribió para informarle que este iba en camino al veterinario porque creían que a su mascota lo había picado una serpiente.

La pareja del entrenador le dijo a Mondragón que lo habían trasladado a una clínica porque “no contaban con un antiviperino y que era muy difícil de conseguir”. La joven dijo que pidieron la dirección de la clínica pero no se las quisieron dar.

Más tarde, tanto el entrenador como su novia pidieron a los familiares que si se podían ver en el Deportivo Xochimilco en la CDMX, pero cuando llegaron estos se bajaron de su camioneta, pidieron perdón y les entregaron sus cenizas en una urna.

“Este domingo 10 de julio regresaba Maple. Ya queríamos verlo, queríamos llevarlo al bosque. Pero nada de eso pasó”, lamentó.

(Con información de El Financiero)