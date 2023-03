Demandó al padre de su hijo por darle $800 por la semana y ahora solo recibe 300

Monserrate Lizondo es una usuaria de TikTok, que se viralizó por narrar el suceso que vivió a la hora de demandar a su expareja: “Como cuando el papá de mi bendi daba 800 pesos por semana, pero se me hacía poco”, escribió la mujer en el breve clip.

“Lo demandé y ahora me da 300 pesos”, finalizó. La mujer pasó de obtener tres mil 200 pesos mensuales a sólo recibir mil 200 pesos para el cuidado del menor.

Hasta el momento, la grabación de los hechos ya suma más de un millón de reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “Yo daba $4,000 por mes y decía que era poco, ahora tengo la custodia de mi hijo y ella me quiere dar $1,000 por mes y ya me debe 2 años jajaja”, “Yo le daba 1500 a la semana y resulta que cada 15 días me pedía extra para calzado y ropa, pero cada que lo veía no tenía nada de ropa nueva”, o “Muero de ganas porque me demanden, pero no se anima”.