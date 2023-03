Equipo dejó plantada a porrista de 8 años y ganó competencia tras actuar sola

Peyton Thorsby es una niña de 8 años del condado de Pasco en Florida (Estados Unidos), que demostró lo que es tener valor ante un inconveniente al participar sola en una competencia para equipos de porristas.

La pequeña practicó con mucho esfuerzo la rutina que presentaría junto a sus compañeros en la competencia Showcases of Championships en Florida State Fairgrounds a las 6 a.m., sin embargo ninguno de ellos llegó para el gran día.

Ella los necesitaba para realizar la coreografía y para que la lanzaran por los aires, por lo que sus entrenadores se prepararon para lo peor pero no fue el caso de Peyton. Así que eligió presentarse sola ante cientos de personas.

“Realmente no quería que mi equipo se sintiera decepcionado de mí por no salir y no presentarme por ellos, así que tomé mi decisión. Quería salir, y quería enorgullecer a mi familia y que todos mis amigos estuvieran orgullosos por mí”, comentó la pequeña al medio.

De este modo, Peyton salió al suelo sola e hizo la rutina en representación de todo su equipo. Y aunque no tenía a nadie a diferencia de los demás participantes, no perdió el ritmo y cautivó a los espectadores.

Su valiente presentación maravilló a los jueces, por lo que venció a los otros equipos ¡Y se convirtió en la ganadora de la jornada al recibir el trofeo de primer lugar!

“Tenía miedo de todo y estaba muy nerviosa“, dijo Peyton al sitio, pero de esta manera logró demostrar que las crisis pueden ser una gran oportunidad. “Estaba realmente sorprendida conmigo misma. Realmente no sabía que podía salir y hacerlo sola“, agregó.

Un momento que significó mucho para sus más cercanos. “Sus entrenadores y yo estábamos llorando a muerte. No podía creerlo, pero solo verla allí sola. Es increíble”, dijo su mamá al medio.