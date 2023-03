VIDEO: Por vestir ‘uniforme de niño’ padres de familia prohíben a alumna ingresar a escuela

El comité del colegio de Villa de Tututepec en Oaxaca (México) dijo que no la dejaron ir a clases “por no seguir las reglas”, mientras que la joven explicó que la falda no la hace sentir cómoda. Motivo por el que recomiendan un uniforme neutro.

Al igual que sus compañeros, una estudiante de secundaria identificada como P.E.R.H preparó su mochila y cuadernos para ir a clases como un día normal, pero probablemente nunca imaginó que se le prohibiría el ingreso.

Y no lo hicieron los directores ni ningún docente, sino que el comité de padres.

¿El motivo? pues se debe a su forma de vestir, ya que como se indicó en un documento, P.E.R.H usa “el uniforme de los niños” y los padres le impidieron la entrada al establecimiento en Villa de Tututepec, Oaxaca (México).

Tras esto, un juez ordenó que la dejaran ingresar al colegio y así fue, pero el mismo comité se encargó de impedírselo nuevamente. Como se puede ver en un video compartido en redes sociales, un grupo de personas bloqueó el acceso de forma violenta contra ella “por no seguir las reglas”.

“Nadie hizo nada para protegerme, sólo mi mamá hizo lo que pudo”, dijo P.E.R.H en una carta dirigida a la legisladora local Dennis García Gutiérrez, agregando que aquel trato la hizo llorar. Y por si fuera poco, cuando logró entrar con ayuda de su mamá, las clases fueron suspendidas en toda la escuela para tratar su caso y a futuro hacer una asamblea para decidir si la joven puede usar la ropa que desee, según Diario de Tabasco.

“No quiero que hagan una reunión del pueblo para que todos se enteren de mi situación y que esas personas decidan cómo debo vestirme”, expresó Paola en su carta, explicando que la falda la hace sentir incómoda.

Tras la viralización del caso de discriminación y transfobia, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) hizo un llamado a respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de elegir libremente su uniforme sin discriminarlos. Y en la misma oportunidad recomendó el uso del “uniforme escolar neutro”.

La meta es contribuir a la igualdad y eliminación de los estereotipos de género, además la DDHPO recordó que el uniforme neutro está vigente en la Ciudad de México desde 2019 y que una escuela de Oaxaca ya había adoptado esa medida.