Halló a su perrito tras 4 años desaparecido

Una de las peores pesadillas que podemos tener cuando vivimos con una mascota, es el miedo a que le pase algo malo como perderse, y a Michael Joy le tocó pasar por este horrible momento durante el 2016 en Georgia (Estados Unidos) con sus tres canes.

Los perritos habían escapado y regresado, con excepción de Sam, una mezcla de labrador de 4 meses.

Pero Michael no pensaba rendirse así que comenzó a buscar en todos los refugios y lugares posibles, y pese a que no había éxito no pensaba bajar los brazos.

“Le dije a mi esposa, oye, voy a encontrar a este perro (…) Nunca me detuve, siempre, incluso seguí las páginas de los refugios en caso de que hubiera aparecido”, dijo el hombre a WKYC. Y aunque tiempo después él y su familia se mudaron al estado de Kentucky, nunca perdió la fe de volver a ver a Sam.

Incluso visitaba su antigua casa en Georgia con la esperanza de que el perrito se encontrara ahí.

Pasaron casi 5 años desde su desaparición y todo seguía iguaL, hasta que el refugio City Dogs de Cleveland en el estado de Ohio le dieron la buena noticia por teléfono. “‘Tenemos a Sam’. En el fondo de mi mente pensé: ‘¡Este no puede ser el mismo Sam!'”, contó al medio.

Y luego de que la persona a cargo describiera cómo era el perrito, ¡Michael pudo comprobar que sí era Sam!

Así que no quiso perder más tiempo y manejó 8 horas ese mismo día, esperando que Sam aún lo reconociera y afortunadamente así fue.

Sam no podía dejar de mover la cola y de saltar al estar al fin con su dueño, y pese a los cambios físicos, el vínculo se mantuvo intacto, lo que emocionó a Michael. “Era como un niño en Navidad”, dijo al medio. Un reencuentro que probablemente no hubiera sido posible de no ser por el microchip que llevaba el perrito.