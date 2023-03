Denuncia bullying, le arrancaron el cabello durante el recreo

Londres.- Una joven denunció públicamente que fue víctima de bullying y exhibió imágenes del día en que sus compañeros le arrancaron el cabello durante el recreo.

El caso de Keziah Falanga, de 14 años de edad, y estudiante de una escuela en Londres, Inglaterra, fue retomado por el diario británico The Mirror.

De acuerdo al testimonio de la joven y víctima de bullying, cuatro niños las insultaron, golpearon y arrancaron trozos del cabello.

Keziah Falanga lamentó que ni alumnos, docentes o directivos intervinieran durante la agresión y solamente se acercaran cuando todo había terminado.

La adolescente decidió hablar con la prensa para acusar negligencia de las autoridades escolares que no toman medidas para prevenir el acoso escolar.

Y aunque los agresores fueron expulsados, el reclamo de la familia se centra en que la estudiante informó a la escuela que fue amenazada, pero no hicieron nada.

“Llore porque perdí una parte de mi cabello. No sentí el dolor en el cuello debido a la adrenalina, pero mi cuello estaba muy rígido y me dolía. No podía moverlo”, recordó.

Cuando el caso de la joven Keziah Falanga se viralizó, otros estudiantes presentaron quejas en la dirección por casos de racismo e intimidación.

Tras el caso de bullying, la joven acusa que la escuela sabía de las amenazas y no hizo nada

La adolescente insiste en que la escuela está enterada de los casos, pero no realiza ninguna acción preventiva para evitar las agresiones.

De acuerdo a la familia, la joven estudiante caminó herida por todo el edificio escolar hasta que finalmente se encontró a un empleado del instituto.

Hasta entonces fue atendida y trasladada al área médica. Luego presentó su queja en la dirección y esperó la llegada de sus padres.

“Nos llaman gorilas, gordas y esas cosas”, reveló.

Keziah Falanga contó que sus agresores enviaban fotos antiguas para burlarse de su apariencia y además le enviaban amenazas graves por mensajería instantánea.

“Decían que irían a mi casa a matarme. Me llamaban escoria y amenazaban con violarme”, concluyó.

El caso ya transgredió a la secundaria y la policía de Londres abrió una carpeta para investigar a todos los involucrados en el caso.