Cuida y da de comer a su hijo de 29 que quedó sin cráneo tras accidente

En un mundo lleno de historias inspiradoras y desafíos sobrehumanos, nos encontramos con Dotto Salum, una mamá soltera cuyo amor y dedicación no conocen límites. A pesar de su avanzada edad, Dotto se convirtió en el pilar de su hijo de 29 años, Hussein Shaban, quien sufrió un devastador accidente de tránsito hace tres años que lo dejó sin cráneo y con secuelas que le impiden comer, caminar y hablar.

“Cuando me llamaron, me dijeron que mi hijo estaba muy lesionado. Le quitaron el cráneo frontal. El cerebro estaba a punto de hincharse, así que para salvarlo, tuvieron que sacarlo para que pudiera respirar“, comentó a Mwananchi.

PUBLICIDAD

La vida de Dotto cambió radicalmente después de aquel fatídico accidente que dejó a su hijo con lesiones graves y limitaciones físicas y cognitivas irreversibles. Muchas personas podrían haberse sentido abrumadas o haberse rendido ante tal desafío, pero Dotto decidió tomar el camino más valiente y sacrificado: convertirse en su principal cuidadora, sin importar cuánto tiempo y esfuerzo le demandara.

A diario, la mujer se despierta temprano para preparar los alimentos especiales que su hijo necesita debido a su incapacidad para comer de forma tradicional. Con paciencia y amor, le alimenta cuidadosamente, asegurándose de que reciba los nutrientes necesarios para su salud.

A pesar de que Hussein no puede hablar, sus ojos brillan con gratitud y conexión mientras su madre le habla con ternura. Dotto ha aprendido a interpretar sus gestos y expresiones, creando un lenguaje especial que solo ellos dos comprenden.

“Él no puede comer. Yo lo alimento. Lo ayudo con todo, y hasta ahora, me he enfrentado a muchos desafíos”, manifestó, dejando en claro lo complicado que ha sido adaptarse a esta nueva realidad. Sin embargo, su amor y devoción hacia su hijo son inquebrantables.

Dotto ha encontrado en sí misma una increíble fortaleza interior, superando así diversos obstáculos y adaptándose a las circunstancias con una valentía que inspira a todos los que tienen el privilegio de conocer su historia