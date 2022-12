Coppel Watch; ya no podrás esconderte del cobrador

A través de un video en TikTok un cliente de Coppel compartió un presunto "GPS" que le puso la tienda para que no se ocultara cuando le van a cobrar, obviamente sólo se trató de una broma.

“Aguas los de Coppel están poniendo este localizador a deudores”, dice el video del usuario @_medicenelchino, que muestra una pulsera con el logo de la firma.

PUBLICIDAD

“Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy”, dice.

Ante su publicación, diversos internautas se sorprendieron por el presunto nuevo dispositivo que usa la marca para localizar a los que le deben.

Entre la mayoría de comentarios estaban los demás usuarios preguntándose si eso es de verdad y por qué la marca la utiliza, pero también muchos otros internautas se burlaron del joven, y desmintieron y aseguraron que la pulsera era del festival Coppel Fest.

La publicación se viralizó, pero todo era una broma del tiktoker, quien solo tenía una pulsera de luces de las que se han vuelto populares en los conciertos.