Fue a que le tronaran la espalda y termina con daño cerebral

Puebla.- Un hombre en Puebla fue a que le tronaran la espalda y terminó con daño cerebral.

Jerónimo Rodolfo Ramírez, de 43 años, acudió el pasado 23 de noviembre a unos baños conocidos como Villa Frontera, que se encuentran cerca de la autopista México-Puebla. En el lugar solicitó un masaje el cual constaba en que le tronaran la espalda; sin embargo, en lugar de sentir alivio, lo que ocurrió fue que casi perdió la movilidad del cuerpo.

“Como a las 8:30 de la mañana, por lo que vimos en el boleto, dice que lo tronó un ‘bañero’… a la hora que llegó al cuello, le amarró un trapo y lo jaló, y él empezó a sentir que se le adormecía el cuerpo, empezó a ver lucecitas blancas, perdió el conocimiento”, comentó una sobrina de Rodolfo.

La joven reveló que a su tío lo trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia del estado; no obstante, lo único que le recetaron a Jerónimo fue paracetamol y lo dieron de alta cerca de las 8 de la noche porque según el médico no tenía nada. Tras llevarlo a casa en silla de ruedas y sin poder si quiera pasar saliva, el hombre les comentó no sentir el cuerpo.

Una vez más en el médico es que les dieron un diagnóstico diferente en el que les indicaron que “desafortunadamente era un daño cerebral y que su situación estaba grave”.

Luego que el hombre terminara con daño cerebral tras acudir a que le tronaran la espalda, la familia de Jerónimo acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla para denunciar tanto al hospital como a los baños públicos, mismos que ya los clausuró debido a que no cuentan con un plan de protección civil.

“Acudimos a los baños a pedir referencias, ahorita supimos que se llama Alberto Calvario, quien nos dio la cara y nos dijo que él no se iba a hacer responsable, lo único que exigimos es justicia porque los de los baños no han querido dar la cara”, agregó Edith.

Hasta el momento, se conoce que la salud del hombre se complicó debido a que atraviesa un cuadro de neumonía aunado al daño cerebral, el cual “es irreversible”. Permanece en el Hospital General del Norte y los médicos señalan que además perderá la vista de un ojo.