Vocación a prueba de retos

Nombre: Nora Ivonne Araujo Martínez

Profesión: Médico internista

Diplomados: Nutrición y diabetología

Lugar de trabajo: Centro Médico de Especialidades

Egresada de la UACJ

De niños, muchos alguna vez jugaron a ser médico, o incluso soñaron con ejercer esta profesión, pero conforme crecen el tiempo y diversas circunstancias llevan a la mayoría de esos pequeños por otros caminos en el ámbito laboral. Ese no es el caso de Nora Ivonne Araujo Martínez, que ha podido cumplir el sueño que tuvo de niña de ser doctora y que la situación de los dos últimos años le ha dado un impulso extra para reafirmar “que uno tenía que seguir trabajando”.

Médico internista desde hace nueve años, y con diplomados en nutrición y diabetología, la doctora Araujo egresó en el 2008 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en noviembre de 2020 fue reconocida en una ceremonia militar con la condecoración Miguel Hidalgo, que se otorga ‘por méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad’.

Estar cerca de la gente

Cuando se le pregunta por qué decidió estudiar medicina, el rostro de Nora dibuja una sonrisa alegre, sus ojos se abren un poco más como mirando hacia el pasado y pareciera que en ese preciso momento se transportara a su niñez para recordar que desde entonces quería ser médico porque le gustaba mucho el contacto con las personas y ya desde entonces veía al médico como una persona que puede estar cerca de la gente y que puede ayudar de alguna manera.

“Siempre me llamó la atención eso y posteriormente ir conociendo la medicina, pues es algo que a uno lo va entusiasmando, lo va enamorando día con día, el aprender más, pero entre más estudias menos se saber, por qué, porque es tan amplia, tan bonita la medicina que entre más vamos viendo el compromiso va aumentando”, comenta la doctora Araujo en su consultorio del Centro Médico de Especialidades.

“Conforme pasó el tiempo decidí estudiar medicina interna porque es una especialidad que ve adultos, que ayuda mucho para hacer diagnósticos difíciles, que vemos pacientes crónicos, nos hace tener una relación como la que yo llevo, bella, que me lleva a lograr ese sueño que tenía de niña, a poder tener esa relación, esa ayuda con los pacientes.”

Una vocación

Para Nora, la profesión de médico requiere de una vocación total, vocación que ella ha retomado durante su andar de casi 15 años en clínicas y hospitales y que reafirmó hace dos años con el inicio de la pandemia, donde tuvo la encomienda, junto con otros médicos, de empezar unidades covid tanto en el sector privado como en el público.

“Ese momento cambió todo, para empezar dejamos de ver pacientes en consultorio durante mucho tiempo, nos confinamos nosotros a áreas covid, a estar ante algo súper desconocido, enfrentar miedo ante lo desconocido, tener que estudiar mucho más, empezar a ver todo el compromiso que teníamos con el ser humano.”

Día internacional de la mujer

“Para mí no es una celebración, es una conmemoración”, opina Nora en relación al Día internacional de la mujer que se conmemora el 8 de marzo. “Agradecer a esas mujeres que iniciaron este movimiento para que nosotros pudiéramos estar teniendo estos derechos que tenemos ahorita y disfrutando estos privilegios que no existían antes de 1908.”

La doctora Arauja considera también que conmemorar esta fecha es agradecer la oportunidad que tienen las mujeres de hoy de poderse preparar, de ser útiles a la sociedad y de ser parte de que funcione todo mejor.

“A la vez también tener esa encomienda con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros esposos y familias. Es un poco difícil cuando eres un médico que trabaja en varios lugares, cuando te preparas, o sea, nuestra preparación es de varios años y vives prácticamente en los hospitales, pero es apoyo, es comunicación.”

Sin embargo, su labor diaria en los hospitales la han hecho sentir completamente útil a la sociedad.

“Antes yo decía que la mejor satisfacción era que el paciente estuviera bien y ahorita la satisfacción más grande que tengo, después de todo esto, es que yo pueda ser útil a la humanidad, por eso si volviera a nacer volvería a ser médico y volvería a ser internista.”

Condecorada

Luego de ser nominada por sus propios compañeros y de pasar por el proceso de selección de un comité especial de las autoridades sanitarias a nivel federal, recibió la noticia de que había sido elegida para recibir la condecoración Miguel Hidalgo, misma que recibió el 20 de noviembre de 2020 en la misma ceremonia militar en la que se otorgan ascensos al personal castrense.

“Es una condecoración militar que se dio por primera vez a civiles, son méritos eminentes y conducta destacadamente ejemplar”, explicó la doctora Araujo. “Se tomó la decisión de condecorar a enfermería y a los médicos, es un premio nacional. “Como médico, fui la única médico mujer condecorada del Estado junto a otro médico y personal de enfermería, pero es la primera vez que se otorgó a civiles.”

La condecoración Miguel Hidalgo es la más alta presea que otorgan los Estados Unidos Mexicanos a sus nacionales para premiar méritos eminentes o distinguidos, conducta o trayectoria vital ejemplar, relevantes servicios prestados a la patria o a la humanidad o actos heroicos en términos de la ley Premios Estímulos y Recompensas Civiles.

“Es de las experiencias más bonitas que he tenido porque este premio no se vuelve a repetir para nosotros. Ese premio está dedicado totalmente a las personas que formaron parte de esto, esto no es un premio para una persona. En realidad es de las cosas más lindas que se puede recibir como estímulo, ahí es donde se reafirma que uno tenía que seguir trabajando. Felicidades a todos mis compañeros, felicidades a todos los que estuvimos y no nos rajamos, los que no nos fuimos y permanecimos.”