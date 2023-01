Nueva York.- Franz Broseph parecía cualquier otro jugador de Diplomacia para Claes de Graaff. El identificador era una broma: el emperador austriaco Franz Joseph I renació como un hermano en línea, pero ese era el tipo de humor que las personas que juegan Diplomacy tienden a disfrutar. El juego es un clásico, amado por gente como John F. Kennedy y Henry Kissinger, que combina la estrategia militar con la intriga política mientras recrea la Primera Guerra Mundial: los jugadores negocian con aliados, enemigos y todos los demás mientras planifican cómo se comportarán sus ejércitos por la Europa del siglo XX.

Cuando Franz Broseph se unió a un torneo en línea de 20 jugadores a fines de agosto, cortejó a otros jugadores, les mintió y finalmente los traicionó. Terminó en primer lugar.

Graaff, un químico que vive en los Países Bajos, terminó quinto. Pasó casi 10 años jugando a Diplomacy, tanto en línea como en torneos presenciales en todo el mundo. No se dio cuenta hasta que varias semanas después se reveló que había perdido contra una máquina. Franz Broseph era un robot.

“Estaba estupefacto”, dijo de Graaff, de 36 años. “Parecía tan genuino, tan realista. Podría leer mis textos y conversar conmigo y hacer planes que fueran mutuamente beneficiosos, que nos permitirían a ambos salir adelante. También me mintió y me traicionó, como suelen hacer los mejores jugadores”.

Construido por un equipo de investigadores de inteligencia artificial del gigante tecnológico Meta, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y otras universidades destacadas, Franz Broseph se encuentra entre la nueva ola de chatbots en línea que están moviendo rápidamente las máquinas hacia nuevos territorios.

Cuando chatea con estos bots, puede sentirse como si estuviera chateando con otra persona. Puede sentirse, en otras palabras, como si las máquinas hubieran pasado una prueba que se suponía que debía probar su inteligencia.

Durante más de 70 años, los científicos informáticos han luchado por desarrollar tecnología que pudiera pasar la prueba de Turing: el punto de inflexión tecnológico en el que los humanos ya no estamos seguros de si estamos chateando con una máquina o una persona. La prueba lleva el nombre de Alan Turing, el famoso matemático británico, filósofo y descifrador de códigos en tiempos de guerra que propuso la prueba en 1950. Creía que podría mostrarle al mundo cuándo las máquinas finalmente habían alcanzado la verdadera inteligencia.

La prueba de Turing es una medida subjetiva. Depende de si las personas que hacen las preguntas se sienten convencidas de que están hablando con otra persona cuando en realidad están hablando con un dispositivo.

Pero sea quien sea el que haga las preguntas, las máquinas pronto dejarán esta prueba en el retrovisor.

Los bots como Franz Broseph ya han pasado la prueba en situaciones particulares, como negociar movimientos diplomáticos o llamar a un restaurante para reservar una cena. ChatGPT, un bot lanzado en noviembre por OpenAI, un laboratorio de San Francisco, deja a las personas con la sensación de estar chateando con otra persona, no con un bot. El laboratorio dijo que más de un millón de personas lo habían usado. Debido a que ChatGPT puede escribir casi cualquier cosa, incluidos los trabajos finales, las universidades temen que se convierta en una burla del trabajo de clase. Cuando algunas personas hablan con estos bots, incluso los describen como sensibles o conscientes, creyendo que las máquinas de alguna manera han desarrollado una conciencia del mundo que los rodea.

En privado, OpenAI ha creado un sistema, GPT-4, que es incluso más poderoso que ChatGPT. Incluso puede generar imágenes además de palabras.

Y, sin embargo, estos bots no son sensibles. No son conscientes. No son inteligentes, al menos no en la forma en que los humanos son inteligentes. Incluso las personas que construyen la tecnología reconocen este punto.

Estos bots son bastante buenos en ciertos tipos de conversación, pero no pueden responder a lo inesperado tan bien como la mayoría de los humanos. A veces dicen tonterías y no pueden corregir sus propios errores. Aunque pueden igualar o incluso superar el rendimiento humano en algunos aspectos, no pueden hacerlo en otros. Al igual que los sistemas similares anteriores, tienden a complementar a los trabajadores calificados en lugar de reemplazarlos.

Parte del problema es que cuando un bot imita una conversación, puede parecer más inteligente de lo que realmente es. Cuando vemos un destello de comportamiento humano en una mascota o una máquina, tendemos a suponer que también se comporta como nosotros de otras maneras, incluso cuando no es así. La prueba de Turing no considera que los humanos seamos crédulos por naturaleza, que las palabras puedan engañarnos tan fácilmente para creer algo que no es cierto.

A medida que surgen las últimas tecnologías de los laboratorios de investigación, ahora es obvio, si no lo era antes, que los científicos deben repensar y remodelar la forma en que rastrean el progreso de la inteligencia artificial. El test de Turing no está a la altura.

Una y otra vez, las tecnologías de Inteligencia Artificial han superado pruebas supuestamente insuperables, como el dominio del ajedrez (1997), “Jeopardy” (2011), Go (2016) y Póker (2019). Ahora están superando otra, y de nuevo esto no significa necesariamente lo que pensábamos.

Nosotros, el público, necesitamos un nuevo marco para comprender lo que las inteligencias artificiales pueden hacer, lo que no pueden, lo que harán en el futuro y cómo cambiarán nuestras vidas, para bien o para mal.