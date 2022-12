Aprueba examen de radiología ¡un bot de Inteligencia Artificial!

Monterrey.- Una buena inteligencia artificial (IA) puede ser justo lo que recetó el médico, o al menos algún día cercano.

Un sistema de IA aprobó recientemente un examen de radiología, con una precisión general promedio del 79.5 por ciento en 10 pruebas, según descubrieron investigadores en Reino Unido. Eso no está mal, teniendo en cuenta que la precisión promedio de los radiólogos humanos es del 84.8 por ciento, reportó Business Insider.

Los investigadores, que publicaron su estudio en el British Medical Journal, querían determinar si un bot de IA podría o no aprobar la parte de "informe rápido" del examen Fellowship of the Royal College of Radiologists (FRCR) que los radiólogos en Reino Unido deben aprobar para completar su entrenamiento.

La sección de informes rápidos requiere que los candidatos interpreten 30 radiografías en 35 minutos.

Para aprobar, los candidatos deben informar correctamente al menos 90 por ciento de las radiografías; la IA logró una puntuación superior al 90 por ciento en 2 de las 10 pruebas que tomó.

"Esta parte del examen está diseñada para 'examinar el estrés' de los candidatos en cuanto a velocidad y precisión, proporcionando una combinación de casos normales y anormales desafiantes que normalmente son remitidos por la práctica general y el departamento de emergencias para la interpretación radiológica en la práctica clínica", explicaron los investigadores.

Éstos utilizaron 10 exámenes de informes rápidos FRCR simulados para el estudio. El candidato de IA fue una herramienta Smarturgences desarrollada por la francesa Milvue disponible comercialmente.

El estudio también incluyó a 26 radiólogos que habían realizado y aprobado el examen FRCR real en el último año.

Cuando no se utilizaron imágenes no interpretables, aquellas que la IA no registra en absoluto, el candidato de IA tuvo una precisión general promedio del 79.5 por ciento y pudo aprobar 2 de los 10 exámenes. Los radiólogos tuvieron una precisión del 84.8 por ciento y aprobaron 4 de los 10 exámenes.

Para las imágenes que los radiólogos suelen diagnosticar incorrectamente, la IA sólo se equivocó 50 por ciento de las veces.