Llegará Sora de Kingdom Hearts a SSB Ultimate

Ciudad de México— Durante una transmisión especial, Masahiro Sakurai, director del juego de peleas Super Smash Bros. Ultimate, reveló el último personaje que formará parte del título exclusivo de Nintendo Switch. Se trata de Sora, el protagonista de Kingdom Hearts, la franquicia de Square Enix y Disney que mezcla a varios mundos de Disney y Pixar en una historia nueva, en la que incluso participan algunos personajes de Final Fantasy.

De acuerdo con Sakurai, Sora fue el personaje más deseado en una encuesta que Nintendo liberó al público de todo el mundo hace 6 años, cuando Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U fue lanzado. El resultado de esta votación permaneció oculto, a raíz de una conversación con Satoru Iwata, quien fue presidente de Nintendo.

"El personaje más solicitado como nuevo peleador fue Sora. Mientras ocurría la votación, hablamos con el Sr. Iwata, quien aún estaba con nosotros, y decidimos que no revelaríamos el resultado en aquel entonces.

"Si revelábamos a los luchadores más demandados, quizá habría quien los exigiría directamente a las respectivas empresas de videojuegos, y eso hubiera ocasionado muchas molestias. Sentimos no haber compartido los resultados en su momento", explicó Sakurai.

La noticia se da justo a tiempo para que Square Enix celebre el vigésimo aniversario de esta franquicia, que en cada título ha modificado su jugabilidad y los personajes principales, pasando por los juegos de rol de acción, juegos móviles y más recientemente, un juego rítmico llamado Kingdom Hearts: Melody of Memory, lanzado para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

Después de revelar el conjunto de movimientos de Sora, Sakurai mostró el escenario que le acompañará. Se trata de un espacio en movimiento que mostrará diferentes locaciones, como Hollow Bastion y Rising Falls. Y una vez que el tiempo o las vidas de los jugadores se estén acabando, se transformará a Dive to the Heart, que mostrará al fondo a diferentes personajes de Kingdom Hearts, como Riku, Roxas, Xion, Terra, Ventus y Aqua.

El nuevo escenario además será compatible con la forma Omega, que quita la plataforma suspendida en el centro para tener un terreno de combate aún más simplificado que quite la ventaja a ciertos personajes que ataquen desde lo alto.

En cuanto a música, Sakurai decidió integrar los temas centrales de la franquicia, con un total de 9 canciones: Night of Fate, Destiny's Force, Shrouding Dark Cloud, Hand in Hand, Blast Away! -Gummi Ship II-, Hollow Bastion, Scherzo Di Notte, Fragments of Sorrow y Destati.

Además, los jugadores que tengan datos guardados de Kingdom Hearts: Melody of Memory en su Nintendo Switch, recibirán la canción Dearly Beloved - Swing Version, como un bono adicional gratuito.

Precio y disponibilidad

Sora estará disponible a partir del 18 de octubre, con un precio de 6 dólares individualmente, o al ser incluido en el Fighters Pass Vol. 2, que agrega a Min Min, Steve y Alex, Sephiroth, Pyra/Mythra y Kazuya, por un precio de 30 dólares.

Otros peleadores

Además de Sora, Sakurai mostró nuevas 'skins' de Mii Fighter Costumes que llegarán en la misma fecha a Smash Bros. Ultimate. Se trata de Doom Slayer, protagonista de Doom, Octoling, originaria de Splatoon, y Judd, que en lugar de tener un traje completo será un sombrero del gato de Splatoon. Tendrán un precio de 75 centavos estadounidenses.