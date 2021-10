Quedan países pobres lejos de píldora anti-Covid

Washington— Casi un año después de que comenzaran las primeras campañas de inmunización contra el Covid-19, la gran mayoría de las vacunas han ido a personas de países ricos, sin un camino claro para resolver la disparidad.

La noticia de este mes de que un medicamento antiviral había demostrado ser eficaz contra el coronavirus en un gran ensayo clínico ha traído nuevas esperanzas de un punto de inflexión en la pandemia: un futuro no muy lejano en el que una simple píldora podría evitar que las personas infectadas mueran o enfermen gravemente.

El medicamento, molnupiravir, fabricado por Merck, es fácil de distribuir y se puede tomar en casa. Los resultados del ensayo mostraron que redujo a la mitad el riesgo de hospitalización y muerte entre las personas de alto riesgo al inicio de sus infecciones. La empresa ha solicitado la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Se espera que se tome una decisión en diciembre.

A diferencia de los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna, que se han resistido a los llamados para hacer acuerdos de licencias que permitan que fabricantes extranjeros produzcan sus inyecciones, Merck permitirá que fabricantes de genéricos de India vendan sus píldoras a un precio mucho más bajo en más de 100 países pobres. La mayoría de las naciones del África subsahariana, donde las tasas de vacunación son tan bajas como el 3 por ciento, están cubiertas por el acuerdo.

Los defensores del acceso a los medicamentos afirman que el acuerdo de licencia de Merck es un comienzo alentador, pero solo un pequeño paso hacia la equidad. Merck ha comenzado la producción del medicamento, pero no está claro qué cantidad del producto genérico estará disponible el próximo año. Los acuerdos dejan fuera a muchas naciones subvacunadas, como Ucrania, que han sido duramente afectadas por el Covid. Y un antiviral debe combinarse con pruebas fiables y asequibles, que también son limitadas en muchos lugares.

Se espera que varios otros fabricantes de medicamentos, incluido Pfizer, anuncien datos de eficacia de ensayos de medicamentos similares. Las empresas han dicho que es demasiado pronto para comentar si celebrarán acuerdos similares.

Todo esto significa que los tratamientos podrían permanecer en gran parte con naciones capaces de pagar por el acceso temprano, como lo han hecho con las vacunas.

"Un medicamento como este que se mantiene a temperatura ambiente, podría llevarlo incluso a las partes más remotas del mundo; es justo decir que este medicamento podría prevenir cientos de miles de hospitalizaciones y muertes", dijo John Amuasi, un agente infeccioso experto en enfermedades y salud global en el Centro Kumasi de Investigación Colaborativa en Medicina Tropical en Ghana.

"Pero la barrera va a ser el precio. Mire cuánto tiempo han tardado las vacunas en llegar a África. Mi preocupación es que vamos por buen camino para hacer lo mismo con los medicamentos".

En 19 meses de pandemia, el Covid sigue siendo una enfermedad que, en gran medida, debe soportarse en lugar de tratarse. Los pocos medicamentos que han mostrado algún beneficio, como los anticuerpos monoclonales, son costosos, complejos de administrar y, en los países pobres, escasos o inexistentes. Sin embargo, sin una vacunación generalizada, esas poblaciones siguen siendo vulnerables a la enfermedad y necesitan medicamentos asequibles.

El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos compró gran parte del suministro de remdesivir antiviral después de que una investigación preliminar mostró que podría acelerar la recuperación del Covid. Ahora está siguiendo una estrategia similar para el molnupiravir: tiene un acuerdo de 1.2 mil millones de dólares para comprar 1.7 millones de tratamientos del medicamento si recibe la autorización de la FDA, lo que representa el 20 por ciento de lo que la compañía puede producir este año. Otros países relativamente acomodados, incluidos Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, también han firmado acuerdos.

Hace dos décadas, Merck fue criticada por vender sus medicamentos contra el VIH a precios inaccesibles en África. Esta vez, la compañía reconoció el imperativo de ampliar el acceso temprano.

Las licencias voluntarias que la empresa negoció con los fabricantes de medicamentos indios ofrecen la posibilidad de que los gobiernos de las naciones más pobres puedan comprar el molnupiravir por menos de 20 dólares por el tratamiento de cinco días, en comparación con el precio de 712 dólares en el acuerdo de Estados Unidos.

Las ocho compañías indias están en ensayos clínicos con sus versiones del medicamento y cuatro confirmaron a The New York Times que esperan publicar pronto los resultados. Un ejecutivo de la industria que no estaba autorizado a hablar públicamente dijo que esperaba que su empresa produjera el medicamento por menos de 10 dólares por tratamiento.

La fabricación genérica no es en sí misma una garantía de acceso global. La mitad de todas las infecciones por coronavirus reportadas en países de ingresos bajos y medianos en los primeros seis meses de 2021 ocurrieron en 32 países excluidos de la licencia de Merck. En esas licencias, no se incluyen Brasil, Malasia, México y Perú. Tampoco China y Rusia.

Las licencias de producción genéricas para territorios restringidos pueden hacer que los países de ingresos medios que tienen frágiles sistemas de salud pública paguen precios casi tan altos como los ricos. Merck dice que utilizará los datos de ingresos del Banco Mundial de estos países para calcular lo que cobra por el medicamento en cada uno.

Si Merck, Pfizer u otros fabricantes de medicamentos no garantizan la disponibilidad generalizada de los tratamientos de Covid, podrían enfrentarse al uso generalizado de licencias obligatorias, en las que los gobiernos

anulan las restricciones de propiedad intelectual para permitir la fabricación de medicamentos, a menudo en situaciones de emergencia. Si bien Merck obtendrá una regalía por los medicamentos vendidos por los fabricantes de genéricos, y probablemente también por cualquier acuerdo alcanzado a través del grupo de patentes, bajo la licencia obligatoria la empresa no tiene voz en el precio del medicamento ni en el monto de la regalía.

Todas las licencias voluntarias de Merck para el molnupiravir son con empresas de la India, una concentración que podría plantear riesgos. Covax, la alianza de organizaciones respaldada por las Naciones Unidas que trabaja para entregar vacunas a las naciones más pobres, confiaba en el Serum Institute of India para producir la mayor parte de las inyecciones. Pero después de que el virus se disparara en marzo, el Gobierno de la India prohibió las exportaciones de vacunas, y apenas se están reanudando.