Deja Moderna a los pobres fuera del alcance de su vacuna

The New York Times Associated Press

Moderna, cuya vacuna contra el coronavirus parece ser la mejor defensa que tiene el mundo contra el Covid-19, ha estado aplicando dosis casi exclusivamente en las naciones acaudaladas, manteniendo a los países pobres esperando y obteniendo miles de millones de dólares en ganancias. Después de desarrollar una exitosa vacuna con apoyo financiero y científico del gobierno de Estados Unidos, Moderna envió la mayor parte de sus dosis a los países ricos que cualquier otro fabricante de vacunas, de acuerdo a Airfinity, una empresa de información que le da seguimiento a los envíos de inoculaciones. Aproximadamente un millón de dosis de la vacuna de Moderna han sido enviadas a países que el Banco Mundial clasifica como de bajos ingresos. Por el contrario, 8.4 millones de dosis de Pfizer y aproximadamente 25 millones de la vacuna de Johnson & Johnson han sido destinadas a esos países. Del grupo de países de medianos ingresos que han llegado a un acuerdo para adquirir la vacuna de Moderna, la mayoría aún no han recibido las dosis, y por lo menos tres han tenido que pagar más que Estados Unidos o la Unión Europea, de acuerdo a funcionarios del gobierno de esos países. Tailandia y Colombia están pagando una prima, las dosis de Bostwana no han llegado. Túnez no ha podido contactar a Moderna. A diferencia de Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca, que tienen diversas clases de medicamentos y otros productos, Moderna sólo vende la vacuna contra el covid. El futuro de esta empresa de Massachusetts depende del éxito comercial de su vacuna. Ejecutivos de Moderna han dicho que están haciendo todo lo que pueden para elaborar muchas dosis como sea posible tan rápido como sea posible pero que su capacidad de producción sigue limitada. Todas las dosis que van a producir en este año son para cumplir con las órdenes de compra de gobiernos como la Unión Europea.