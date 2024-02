Qué hacer para no enfermarte seguido

Si crees que tu sistema inmunológico está dormido, seguramente te has preguntado qué hacer para no enfermarte muy seguido. Pero lo más probable es que no sea culpa de tus defensas, sino que te estás exponiendo demasiado a los diferentes gérmenes, virus y bacterias que están por todos lados. Especialmente en épocas de frío, cuando los cambios bruscos de temperatura son constantes y difíciles de evitar, las probabilidades de contraer un resfriado, influenza e incluso COVID-19 aumentan.

Pero eso no significa que solo en invierno debes poner en práctica hábitos de higiene que te mantendrán lejos de los estornudos, la tos, el escurrimiento nasal, los dolores de cabeza y estomacales, y otros síntomas comunes de las infecciones bacterianas y virales. En realidad, en cualquier época del año puedes enfermarte.

Aquí te dejamos una guía con recomendaciones higiénicas para evitar, en la medida de lo posible, enfermedades prevenibles.

Para mantenerte saludable

Lávate las manos

Probablemente, el consejo más famoso de todos, pero paradójicamente el menos atendido. Hacemos todo con las manos, así que estas son la parte de nuestro cuerpo que más está en contacto con gérmenes, bacterias y virus de las superficies que tocamos. Por eso es importante que después de que estés en contacto con cosas poco higiénicas laves tus manos muy bien (no te olvides de las uñas), especialmente si tienes el hábito de tocar tu cara boca u ojos con las estas, y también si estás a punto de cocinar, ir al baño o tocar a otra persona.

No compartas platos, vasos u otros utensilios

Es típico que cuando vas a comer con una amiga tú pides un plato y ella otro para que puedan compartirlos y no quedarse con las ganas de probar diferentes opciones del menú. Pero aunque sea una persona de tu total confianza, no es lo más recomendable, ya que no sabes exactamente si esa persona está libre de cualquier microorganismo infeccioso, inclusive sin que se haya dado cuenta.

Ventila tu hogar

El cultivo de bacterias, gérmenes y virus se logra en espacios húmedos, donde no hay suficiente ventilación. Todas las tardes, especialmente cuando el sol está más fuerte, es muy bueno que abras todas las ventanas y puertas de tu casa para que pueda correr el aire y en su camino se lleve todo lo que no es bienvenido.

Come alimentos limpios y bien cocidos

Debes cuidar con mucha atención ingerir únicamente alimentos que estén desinfectados (especialmente si los comerás crudos) o en su punto de cocción ideal para que no te transmita ninguna bacteria. Es muy importante que también tengas en cuenta prevenir la contaminación cruzada mientras preparas tus alimentos; esto es manipular alimentos ya listos para comer con utensilios o zonas donde has trabajado carnes crudas, pues infectarás los otros ingredientes con salmonela y otro tipo de bacterias presentes en la proteína animal.

Cumple tus tratamientos

Cuando decides acudir al médico y este te receta los medicamentos necesarios para aliviar tu malestar, pero no los tomas religiosamente a la hora y de la forma indicada, o peor aún, si los interrumpes o no los terminas, su efecto simplemente será un susto para las bacterias o los virus que te infectaron. Si quieres realmente erradicarlos y generar anticuerpos para la próxima vez que intenten entrar en ti, necesitas cumplir con el tratamiento al pie de la letra.

Toma suplementos

Después de enfermarte, tu cuerpo queda parcialmente debilitado porque sus niveles de minerales y vitaminas no están en donde deberían. Si quieres asegurar que tu recuperación sea del 100 por ciento, consulta a tu médico por los suplementos que puedas añadir.