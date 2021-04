Extender la pausa de la vacuna de J&J por una semana fue un error mortal: WP

Tomada de internet

Esta semana, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades no hizo ninguna recomendación sobre la vacuna de Johnson & Johnson, lo que significa que la decisión inicial del CDC de pausar la administración de la vacuna probablemente permanecerá vigente hasta al menos el próximo viernes, publicó The Washington Post.

Como resultado, 10 millones de dosis de la vacuna quedarán sin usar en los refrigeradores ya que cientos de miles de estadounidenses están infectados con covid-19. A medida que aumentan las infecciones y las hospitalizaciones en muchos estados, ralentizar las vacunaciones fue un error mortal, afirman en su artículo de opinión Govind Persad y William F. Parker publicado en The Washington Post.

La Administración de Alimentos y Medicamentos y el CDC justificaron la pausa inicial como necesaria para ayudar a los proveedores de atención médica a identificar y tratar adecuadamente un síndrome posvacunación poco común que involucra no solo coágulos de sangre, sino también plaquetas bajas. Tenían razón al compartir esa información, pero esa justificación de emergencia para una breve pausa ya no existe. No hay evidencia de que los riesgos de la vacuna, universalmente, o incluso típicamente, superen sus beneficios en la prevención de una enfermedad pandémica con consecuencias graves y desconocidas. Las agencias deben poner fin a la pausa, seguir compartiendo información y dejar que los pacientes decidan.

En su reunión, ACIP analizó los efectos secundarios de las vacunas con una transparencia admirable. Pero no hubo un análisis riguroso de los riesgos de no estar vacunado. Más bien, el ACIP insistió en que, debido a que "hay disponibles vacunas alternativas contra el covid-19 (vacunas de ARNm)", las compensaciones son intrascendentes. Esto muestra una profunda desconexión con la realidad que enfrentan muchos estadounidenses.

Cuando comenzó la pausa, millones de estadounidenses aún no eran elegibles para las vacunas. Y la elegibilidad universal el 19 de abril no significará acceso inmediato; seguirán existiendo obstáculos para la vacunación, especialmente para las personas que no pueden viajar largas distancias. Esto socava la alegre afirmación de que el suministro ilimitado de otras vacunas hace que la pausa sea irrelevante. Además, la vacuna de Johnson & Johnson solo requiere una cita en lugar de dos y se puede administrar en entornos donde otros no pueden. La pausa ha obstaculizado los esfuerzos esenciales, como el acercamiento a las personas mayores confinadas a sus hogares con un riesgo mucho mayor de covid-19 que de la vacunación.

Mirar la lista de ACIP ayuda a diagnosticar su error. Casi todos sus miembros votantes son médicos mucho más familiarizados con los efectos secundarios raros de las vacunas que con la escasa capacidad de salud pública para responder a una oleada de infecciones. El comité carece de expertos en eficacia comparativa o economistas de la salud familiarizados con sopesar las compensaciones inevitables a escala poblacional.

Lo que debe proporcionar el ACIP, pero probablemente nunca lo hará, es una estimación de cuántos de los cientos de miles de estadounidenses infectados con covid-19 en los próximos días podrían haber estado protegidos si las vacunas de Johnson & Johnson estuvieran disponibles. Las hospitalizaciones y muertes resultantes, probablemente concentradas en comunidades desfavorecidas, ocurrirán dentro de semanas y probablemente serán ignoradas por los medios de comunicación. Las noticias destacarán los coágulos de sangre después de la vacunación, pero no considerarán si una vacuna de una sola dosis podría haber protegido a una persona sin hogar que llegó a la sala de emergencias con una enfermedad mortal del covid-19 o evitar un brote en su campamento. Sin una comparación de los daños de la pausa con los efectos secundarios de la vacuna, tenemos todas las razones para temer que ACIP tocará el violín en voz alta mientras Roma arde silenciosamente.