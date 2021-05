Voto útil, por nuestra libertad

Queda un mes para reflexionar sobre lo que acontece en nuestra ciudad, estado y nación. Es necesario ver los avances y retrocesos que se han suscitado, pensar un poco más la situación por la cual pasamos y analizar si es bueno lo que se ha conseguido hasta este momento, o si es necesario cambiar de rumbo ipso facto.

En las escuelas particulares, consultorios privados, así como empresas de mediano nivel están viendo cómo sus operaciones financieras van cayendo al precipicio, asestados por la disminución de sus ingresos, mientras los impuestos permanecen más feroces que nunca. Ellos, no tienen duda por quién votar, saben que, de continuar con el actual gobierno dictatorial, seguramente perderán lo que les quede, tarde o temprano.

Cuando en un principio se dijo, de llegar al poder este personaje, sería un peligro para México, millones no lo creyeron, desgraciadamente hoy se está haciendo realidad, sí es un peligro y lo estamos viviendo. En dos años ha consumado la cooptación de instituciones nacionales, medios de información y hasta el Ejército nacional. Se ha comenzado a privatizar los bienes de la nación y en su momento será a los particulares. Es una realidad, no es mentira, los hechos hablan por sí mismos, aunque las palabras traten de suavizar la verdad.

Por ello en estas elecciones hacen hasta lo imposible para continuar con la mayoría en la Cámara de Diputados, con ello asegura los cambios que le vengan en gana en la constitución, sobre todo la ampliación de su mandato. Ya hizo su primer tiro de calentamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ganó. Qué otras dudas podríamos tener del rumbo que llevan el país.

Para continuar con su cometido, los diversos vasallos del actual sistema federal, van con el pueblo ofreciendo becas y apoyos casa por casa, en un “casualmente” tiempo electoral, es un ejército calle por calle, pero también cumplen con la finalidad de ir sembrando el miedo, asegurando que si gana las elecciones la competencia les quitarán sus beneficios. Son artimañas que causan angustia en la sociedad, sin embargo, es necesario concientizar a la población que es mentira, que solo son los tiempos para asustarlos. Las becas y pensiones llevan años implementándose. Solo que ahora se cacaraquean más.

No debemos tener miedo de externar la realidad y lo que estamos pasando, debe ser solo una mala experiencia que no debe continuar, para aquellos que dijeron que no podíamos estar peor, aquí la respuesta. No se ha crecido en lo absoluto en la economía, se depende en mucho de los recursos de los paisanos, ya que, por el gobierno actual no hay economía, recursos ni progreso. Solo dádivas para convencer al electorado.

Debemos saber que votar por cualquiera de sus esbirros será un paso más al exterminio de la libertad nacional. Prácticamente serían solo peones en su juego de ajedrez que podrá mover a su placer, no serán autónomos, sino que serán lacayos de quien les dio el puesto. En Chihuahua ya lo vimos con las presas y cómo trataron a los campesinos. Fue solo una probadita de lo que se espera de ganar dicha persona afín al mandamás nacional.

Con todo lo anterior, cómo seguir creyendo a quien saluda y defiende a los delincuentes y ataca a quien no está de acuerdo con él, no respetando la libertad de expresión del que cuestiona, denostando al que pregunta por la falta de medicinas o mal manejo de la pandemia, etc. Solo dos años y lo único que ha crecido exponencialmente es la delincuencia, los problemas sociales, las muertes por Covid y la pobreza.

Es urgente, se necesita el voto útil, para quitar a quien está destrozando la nación y pretende convertirnos en un estado chavista.