Tiempo de cambios

Las siguientes semanas serán el preámbulo de cambios importantes en todos los niveles y nuestra ciudad no es la excepción. Muy cerca a estos cambios a nivel municipal y estatal tenemos uno más en puerta: el del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, IMIP, de gran relevancia para Ciudad Juárez en cuestión urbana.

El IMIP nace en 1995 con la visión que le imprimió Francisco Villarreal, presidente municipal en ese entonces. Tras visitar la ciudad de Curitiba, en Brasil, concibió un instituto de planeación urbana independiente y autónomo inspirado en el que era una referencia para América Latina: el Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano, de aquella ciudad. La idea era deslindar el destino de la ciudad en temas del desarrollo urbano de las decisiones de la administración municipal: un organismo que libre de los vaivenes políticos y sustentado en criterios técnicos realizara planes y proyectos para dirigir el destino de la ciudad con una visión de largo plazo.

Desde su creación y hasta el día de hoy el IMIP es considerado como pionero en la planeación urbana en México. En su momento rompió con el paradigma de la gestión urbana que hasta entonces estaba a cargo de la Dirección General de Planeación Municipal. Con motivo de su fundación se desarrollaron los llamados proyectos gestacionales, entre ellos, la actualización del Plan Director de Desarrollo 1995 así como dos planes parciales: el de la Zona de Integración Ecológica y de la Zona Sur; se generó el Sistema Municipal de Información; el Sistema de Información Geográfica apoyado en el Programa de Modernización Catastral; el Sistema Urbano de Vialidad y Transporte; el Reglamento de Desarrollo Urbano; el proyecto del propio IMIP y de la Dirección General de Desarrollo Urbano.

Se ha caracterizado por la sistematización y acopio de información para la toma de decisiones en lo que a la obra pública se refiere, sin embargo, no solo da servicio al gobierno municipal, sino también a todo actor social y económico que la requiera. Tan es así que se ha convertido en una referencia para la obtención de información documental, estadística, normativa y cartográfica: si algo queremos saber de la ciudad, solo basta buscar en la ya esencial Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez, el Sistema de Información Geográfica y Estadística Municipal, en los proyectos de investigación y análisis y no se diga en los fundamentales Planes de Desarrollo Urbano y la Carta Urbana. En cuanto a reconocimientos, no han sido pocos y sí muy importantes, entre los que se cuentan el premio otorgado por la Organización de las Naciones Unidas por la planeación y ejecución en las obras de Canalización Hidráulica y parque lineal del Arroyo del Indio y el programa Mejoremos Nuestro Barrio.

De este tamaño e importancia es el IMIP para Ciudad Juárez.

En la antesala para el cambio en su dirección se ha planteado ya una terna: la Dra. María de Lourdes Romo Aguilar, investigadora adscrita al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte entre cuyas aportaciones se cuenta el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio; El Maestro en Planificación y Desarrollo Urbano Salvador Barragán Flores, actual Delegado Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, quien siendo colaborador en el IMIP coordinó el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable 2016, hoy vigente y en proceso de actualización. Por su parte, el tercer integrante de la terna es el también Maestro en Planificación y Desarrollo Urbano, Armando Herrerías Velasco, años atrás colaboró en el propio IMIP, en el órgano binacional Comisión de Colaboración Ecológica Fronteriza -hoy Banco de Desarrollo de América del Norte-, fungió como Director del área del Control de la Planeación en la Dirección de Desarrollo Urbano y actualmente es el encargado del Despacho del IMIP.

Todos poseen un excelente perfil para encabezar al IMIP: Lourdes Romo con su conocimiento y experiencia académica; Salvador Barragán y Armando Herrerías de quienes conozco de primera mano su excelente desempeño académico y profesional; su vasta experiencia en la planificación y administración urbana se combinan con el trato siempre amable que les caracteriza y de su ética e interés por la ciudad no tengo la menor duda. En mi opinión, el reclamo para que quien dirija el IMIP tenga el perfil técnico que se requiere está salvado, sin embargo, resta ahora, no politizar el proceso.

