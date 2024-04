Protestas estudiantiles, redes y politiquería en EU

La comunidad estudiantil de Estados Unidos estalló contra la guerra en Medio Oriente. Mientras tanto, los padres de familia nos preguntamos por qué nuestros hijos apoyan los movimientos propalestinos y antiguerra de los países occidentales.

La respuesta no es tan complicada. Desde que fotos impactantes y obscenas de bebés destrozados -que no podemos mostrar aquí- por las bombas israelíes en hospitales palestinos empezaron a circular en las redes sociales como TikTok y otras similares, miles de estudiantes y jóvenes que las utilizan como su principal fuente de información han sido influenciados por estas imágenes. Esto ha desatado la manipulación demagógica de políticos oportunistas de diferentes corrientes, quienes acusan a compañías como ByteDance, con base en China, de influenciar negativamente la política estadounidense y mundial.

No importa en qué lado de la polémica se encuentre. Discernir entre propaganda y realidad depende del nivel de comprensión lógica individual y los sentimientos provocados por los medios. Lo que es un hecho es que esta polémica genera cada vez más preguntas, debates y dudas respecto a la libertad de expresión y los medios en tiempos modernos. Mientras que los proisraelíes dicen que los hospitales fueron atacados por esconder en sus pasadizos bajo tierra operaciones militares activas, y que Israel se defiende de lo que fueron ataques no provocados, los ‘blogueros conspiranóicos’ de las redes recuerdan el ataque de a las torres gemelas en Nueva York como un engaño masivo diseñado por los sionistas para invadir Irak. Pero repasemos lo sucedido en los Estados Unidos durante la semana.

La presión ejercida por el ala derecha en el Congreso contra la presidenta de la Universidad de Columbia de Nueva York, favoreció la subsecuente represión policial de una protesta estudiantil en contra de la guerra en Medio Oriente. Esto ocasionó que las protestas se expandieran a otras instituciones educativas de EU, resultando en varios cientos de estudiantes arrestados, la suspensión de clases presenciales y el incremento de las tensiones que nos recuerdan el inicio de la histórica revolución intelectual que surgió contra la guerra de Vietnam al término de los años 60.

La semana pasada, las protestas se expandieron rápidamente en otras prestigiadas universidades después de que la presidenta de la Universidad de Columbia en Nueva York, Nemat Shafik, de descendencia egipcia,testificara ante una comisiónde la Cámara de Representantes sobre acusaciones de antisemitismo en el campus. Tras su testimonio, Shafik solicitó en unacartapública que el Departamento de Policía de la ciudad desalojara a las personas que estaban acampando en el jardín sur del campus universitario, ya que "infringían las normas y políticas de la universidad" porque estaban invadiendo. Más de 100 personas fueron arrestadas posteriormente. Unos 300 judíos que protestaron en pro de la paz, fuera de la universidad, también fueron arrestados cerca de Brooklyn, cerca de donde vive el controversial líder mayoritario (republicano) del Senado, Chuck Summer.

Los campamentos habían sido organizados porColumbia University Apartheid Divest (CUAD por siglas en inglés), una coalición estudiantil de más de 100 organizaciones, entre ellas, estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz. Rechazaban lo que describieron como la continua inversión financiera de la universidad en empresas proisraelíes que “se benefician del genocidio y la ocupación militar de Palestina”, según expresaron un comunicado de prensa, pidiendo el fin del financiamiento, inversiones y la ayuda militar para Israel.

Ante la rápida expansión de las protestas en el país del norte, varias universidades le llamaron a la policía para que se ‘encargara’ de los manifestantes, lo que llevó a múltiples confrontaciones violentas, y a la detención de varios cientos de personas en varias instituciones, incluyendo la Universidad de Texas en Austin, el instituto tecnológico de Massachusetts, el Colegio Emerson de Boston, las universidades de Michigan, California en Berkeley, Yale, Minnesota, Harvard, North Western, Brown, Ohio, Rice, entre otras. Harvard, por ejemplo, decidió cerró su patio, el lugar designado oficialmente para manifestaciones estudiantiles. No muy lejos, en Las Cruces, Nuevo México, estudiantes, profesores y personal protestaron pacíficamente en apoyo a Gaza, según informó la universidad en un comunicado el martes pasado.

Mientras tanto, los manifestantes de la Universidad deColumbiaafirmaron que no se dispersarían hasta que la universidad accediera a cortar lazos con instituciones académicas israelíes y se comprometiera a una "completa desinversión" de sus fondos de entidades relacionadas con Israel, entre otras demandas. En la Universidad de Austin de Texas, los estudiantes pidieron que se paren todos los esfuerzos por producir y vender armas para la guerra en Israel, algo que toca los intereses de grupos conservadores de derecha como la Asociación de Rifles Americanos (NRA por sus siglas en inglés), apoyada siempre por los republicanos, quienes defienden lo que para ellos es su inflexible derecho constitucional civil, a pesar del gran daño que las armas de asalto y su venta indiscriminada han generado en sociedad estadounidense, lo que resulta un gran negocio para el complejo militar industrial, y para quienes la guerra en cualquier lado sigue siendo lucrativa.

Varias redes sociales, pensamos, sí han sido provocativas en sus publicaciones, pero es peor la insensibilidad política de la extrema derecha, ahora tan influyente en el Congreso de los Estados Unidos, que por llamar la atención y ganar votos quieren politizar todo y acabar con cualquier conflicto a base de la fuerza, métodos militares y represiones policiales. Son otra vez responsables directos de la escalación del conflicto estudiantil y sus consecuencias. A personajes como Donald Trump, o el gobernador texano Greg Abbott, quien lideró la dispersión y el arresto de los estudiantes en Austin, solo les interesa posicionarse en el lado del conflicto que más les convenga. Siete de cada 10 estadounidenses criticaron las protestas. Por supuesto que para los intereses del estado petrolero de Texas y sus influyentes empresarios, con sus alianzas árabes que generan ganancias impensables para las familias aristócratas dominantes, estas protestas son inconvenientes y las utilizarán para generar ‘politiquería’ en sus agendas electorales.

Keylana, un inmigrante musulmán originario de las Filipinas, quien ahora tiene una pequeña hija norteamericana y vive en El Paso, opinó sobre las protestas estudiantiles: Desde hace décadas, los cabilderos o grupos de presión política que son contratados por los sionistas (quienes luchan por un estado Judío seguro e independiente) de EU y países occidentales como Inglaterra u otros países europeos, favorecen el financiamiento militar en favor de Israel. Su estado fue fundado por en 1948, no hace tanto, entonces muchos palestinos piensan que su territorio les fue robado, y que tienen derechos sobre lo que por siglos fue su territorio, desde que en el antiguo Imperio Otomano dominaba lo que hoy es el país de Turquía. En 1921 los sionistas le ofrecieron dos billones de dólares (de aquellos) a un sultán para permitir asentamientos sionistas en Palestina, pero se reusó, a pesar que el imperio Otomí estaba muy endeudado. Era complicado, ya que, en Palestina, como en mi país, hay una diversidad de religiones: musulmanes, cristianos e islámicos. Personalmente, no apoyo o me involucro en política estadounidense, yo solo apunto algunos hechos históricos. El imperio británico, influenciado por intereses sionistas, dividió territorios árabes desde la época de ‘Lawrence de Arabia’ para controlar el acceso al petróleo, comentó. Por su parte, la comunidad Judía expresó su temor ante la escalación de la violencia. Estudiantes en Nueva York optaron por quedarse en sus casas. La mayoría expresaron preferir soluciones pacíficas ante el odio antisemita y los conflictos bélicos. El viernes, políticos de la misma ala conservadora que presionaron a la presidenta de Columbus por el manejo del conflicto ya le pedían su renuncia. Mientras tanto, los presidentes de otras universidades bajaron el tono de sus demandas e hicieron un llamado para resolver el conflicto a través del diálogo.

P.S. Muchas gracias a los profesores de la UACJ que me escribieron para decirme que ellos y sus estudiantes leen mis columnas. Agradezco todos los comentarios y cartas respetuosas que recibo.

