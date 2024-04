Pérez Cuéllar se puso en la cruz

¿Acaso es que tiene miedo de que lo alcancen y lo derroten? Así como dicen “caballo que alcanza, caballo que gana”, ¿o acaso tiene algún problema de índole personal y lo disfraza así?

Cruz Pérez Cuéllar se rifa la dominguera, puesto que en los pasados días salió a medios de comunicación diciendo que el candidato del Frente Amplio por México era un corrupto, señalando también que este mismo candidato a la Alcaldía se robó más $700,000 mil pesos de su antiguo trabajo en Recaudación de Rentas, teniendo así un ataque directo hacia quien hoy es su adversario político.

En pasadas semanas el exrecaudador de Rentas interpuso una denuncia ante Fiscalía y este caso terminó resuelto sin ningún problema, pero hoy Cruz Pérez Cuéllar saca a la contienda este acontecimiento… pero aquí la pregunta es ¿por qué ahorita?

El dilema aquí es cuál sería la estrategia para dar esta declaración, siendo el alcalde el menos indicado para señalar temas de corrupción, pues se le olvidó al señor que tiene múltiples acusaciones por desvío de recursos, casas que cuestan millones de pesos, terrenos para su hermano, licitaciones muy extrañas y muchos casos más, que se le han demostrado al presidente de Ciudad Juárez con licencia… ahora sí que se puso en la cruz, pues él es la persona que más acciones de corrupción realiza diariamente bajo el poder.

Y esto no lo dice el PAN, ni el PRI, ni el PRD, no lo dice la oposición ni la mafia del poder, lo dicen organizaciones ciudadanas, que señalan cuánto nos cuesta a los juarenses los tan aberrantes y descarados movimientos generados dentro de esta Administración Municipal, que únicamente se ha encargado de eso, de cegar a los ciudadanos con Cruzadas y Cruzadas que no sirven para nada, pues ahí están los verdaderos “cambios y resultados” de los que tanto presume.

El flamante negocio del poder en Municipio nomás les ha brindado beneficios a los hermanos Pérez Cuéllar, y al parecer quieren seguir saqueando a Juárez: uno, buscando su reelección, aunque no ha logrado nada y las cosas siguen igual, y el otro, aprovechando el poder de su hermano para ser diputado federal, ambos utilizando tanto recurso financiero como humano para que les aplaudan y comprar votos a diestra y siniestra.

Alcalde: primero vea lo que tiene en sus manos, la corrupción y desvío de dinero que hace a diario, antes de querer señalar y mentirnos a nosotros los ciudadanos, pues nomás está hablando de dientes para afuera, pero revise todo lo que ya sabemos, los varios señalamientos que le hacen los mismos juarenses, no únicamente la oposición, no sea descarado y primero aclare sus cosas… porque usted solito se sigue poniendo en la cruz.