Inseguridad, el gran problema de Ciudad Juárez

De acuerdo con estadísticas del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., Ciudad Juárez ocupa a nivel internacional el quinto lugar como una de las ciudades más violentas del mundo, sólo por debajo de Caracas, Venezuela, con dos mil 980 homicidios y una tasa de 99.98 por ciento por cada 100 mil habitantes, y por Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 314 homicidios y una tasa de 86.01 por ciento por cada 100 mil habitantes.

En el caso de Ciudad Juárez estás son las cifras de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, mil 251 homicidios y una tasa de 85.56 por ciento por cada 100 mil habitantes.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante su campaña hizo la promesa en utilizar el desarrollo económico y no al ejército, para combatir las causas de origen del crimen y la delincuencia en el que se encuentra inmerso todo el país, pero se ha recrudecido en nuestra frontera.

El tema de seguridad pública se debe de atender desde las causas principales, como lo es desde el aspecto económico, fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios, mayor acercamiento de la población a las artes y cultura para ampliar su visión, y también en el aspecto educativo. No quiere decir que el combate a la delincuencia no sea efectivo, sino que se debe de hacer un trabajo más profundo desde la prevención de conductas violentas.

Pero, nos encontramos con una realidad que a los gobiernos en turno no les parece o no son de su prioridad: “los resultados de las acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia son a largo plazo”, lo cual no se puede presumir en los informes de gobierno. A nivel nacional se nos prometió y vendió una esperanza de cambio de gobierno y de hacer las cosas de manera diferente, pero conforme avanza este sexenio no se ven mejoras en este tema principalmente.

Mientras se siga creyendo que es más importante atender la problemática de seguridad pública sólo a través de la reacción, es decir, por medio de las corporaciones policías y se minimice el papel tan fundamental que tiene la prevención, no se tendrá un cambio significativo y duradero en Ciudad Juárez y a nivel nacional.

El atender de manera estratégica este problema que nos viene afectando durante varios años, requiere no sólo de voluntades por querer hacer bien las cosas, sino de un plan en materia de prevención de la violencia y de los recursos necesarios para poder implementar acciones que impacten de manera positiva en la población de Ciudad Juárez, esperando cambios significativos para un mediano y largo plazo, que incluso trascienda de una administración a otra.

Se han iniciado los preparativos para la carrera por la gubernatura del Estado en el próximo 2021, pero los índices de inseguridad y homicidio doloso siguen al alza; Federación, Estado y Municipio tienen responsabilidad directa sobre el tema de seguridad pública.

Ciudad Juárez es donde se concentra la mayor población votante de la entidad, equivalente al 40 por ciento del padrón electoral, lo cual da muestra de la importancia que tiene nuestra ciudad en la cuestión electoral del Estado. A nuestros gobernantes tal parece que les interesa más la “grilla” que ponerse a trabajar en lo que le corresponde a cada uno.

Mientras nuestros gobernantes se encuentran ocupados en la carrera por la gubernatura han descuidado el quehacer gubernamental y el generar oportunidades de desarrollo para la ciudadanía tan afectada ahora con la situación de la pandemia, se encuentran negocios cerrados, sin generación de empleos y muchas personas carecen de tener un sustento diario; quienes se encuentran cercano a la ciudadanía son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ya que atienden de manera directa, la prevención y atención de la violencia contra la mujer y familiar, promoción de la participación ciudadana, adultos mayores, migrantes, sólo por mencionar algunos.

Los gobiernos de los tres niveles y principalmente el Municipal, ya que es el que se encuentra más cercano a la ciudadanía, deben de ver como grandes aliados a las OSC ya que son las que realmente tienen contacto con los diversos grupos sociales que atienden. Administraciones gubernamentales van y vienen, pero las OSC son las que siguen de manera constante atendiendo las problemáticas sociales, no sólo durante tres o seis años que duran las gestiones gubernamentales. La inseguridad lamentablemente no ha cambiado en nuestra ciudad, gobiernos van y vienen, y la situación sigue igual.