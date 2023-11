-Hubo complot en martes de 9 ejecuciones

-Exageran con castigos en Secundaria 44

-De gallopa sacaron a Cruz

-Se preparan ante oleada de 100 mil migrantes

Las áreas de inteligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron captar la tarde de Halloween mensajes entre miembros de pandillas delictivas que buscaban incrementar a 100 el número de homicidios al cerrar octubre.

Durante la mañana fueron registradas tres ejecuciones pero durante la tarde el número fue doblado, seis, en solo dos horas, justo en momentos que bandadas de niños y sus familiares recorrían las calles de la ciudad en busca de dulces.

La información generada desde la Fiscalía fue de inmediato circulada entre el resto de las corporaciones de seguridad que de manera sutil, para evitar alarmas, intensificaron patrullajes y evitaron que las cosas fueran más lejos de lo que llegaron.

Para conseguir lo anterior, el Ejército debió lanzar una alerta pública con esa información tras la ejecución de los dos primeros de la tarde. Luego se sumó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a la misma advertencia pública y el resto de las corporaciones a reforzar los operativos.

Los asesinatos llegaron a 94 y colocaron a octubre como el cuarto mes más violento del año. En la víspera, días antes, hubo campanas al vuelo de algunos voceros gubernamentales que aseguraban sería uno de los meses con menos homicidios.

Sabemos por funcionarios policiacos que sigue la disputa entre grupos delictivos por el tráfico de migrantes, narcomenudeo, trata de mujeres, control del Cereso estatal 3, pero ayer no había información firme sobre las razones para privar de la vida a las nueve personas.

Hablaron Sedena y SSPE de Mexicles, La Línea, La Empresa, como los orquestadores en el plan de los ataques aunque no quedó definido si solamente arreciaron los conflictos entre ellos mismos (Empresa vs Empresa o Mexicles vs lo que queda de Mexicles), y entre ellos y otros grupos, o incluyeron entre sus objetivos de ayer a personas sin relación delictiva alguna. No sería la primera vez que adoptaran acciones de terror.

Serán los policías de investigación quienes respondan a esas preguntas; mientras tanto, queda de nuevo establecida la extraordinaria fragilidad que sufre esta frontera en materia de seguridad y la urgente exigencia de que las corporaciones policiacas trabajen sin simulaciones, en franca coordinación, y adopten el reto de tomar el timón de la paz e impedir que la “agenda violenta” siga en manos delictivas.

***

En la Secundaria Técnica Estatal 44, ubicada por la calle Neptuno, en la colonia Satélite, los padres de familia quieren armar una rebelión por disposiciones drásticas y agresivas de los directivos y maestros, tomadas con la justificación de fomentar la responsabilidad en los alumnos.

Las medidas adoptadas por el plantel van desde el cierre de la puerta con cero tolerancia a la hora de entrada, sin un minuto de margen siquiera, hasta poner a los estudiantes a sacar los tambos de basura, como si no hubiera conserjes contratados para hacerlo.

Los castigos con trabajo rudo parecían superados y el modelo de la Nueva Escuela Mexicana apuntaba a un mayor colaboracionismo con los padres de familia, a fin de sumar esfuerzos en beneficios de los jóvenes alumnos. Pero eso no ocurre en esta escuela fronteriza, nos aseguran.

Llegar a la exageración de no poder llevarle durante la mañana un cuaderno olvidado o el “lonche” dejado en la cocina por algún estudiante, va más allá de cualquier medida disciplinaria efectiva. Restricciones tan severas siembran rencores en alumnos y padres de familia hacia la autoridad escolar, sin mayores resultados.

Las mamás y los papás no están en contra de buscar el cumplimiento general de las normas escolares, pero debe haber criterios claros de excepción, tolerancia, respeto, amabilidad e incluso cariño demostrado en las diarias labores de la escuela, para que realmente sirva a la educación de los alumnos.

Eso no lo entienden, aseguran, en el plantel dirigido por Monserrat Mendoza Estrada, quien ha rebasado la paciencia de los padres y madres que buscan comprensión y encuentran cerrazón absoluta.

Ante eso, habrán de buscar que los escuchen en la Secretaría de Educación y Deporte. Si no obtienen respuesta, recurrirán a medidas más drásticas.

***

Desde el interior del morenismo juarense nos ayudaron a construir un análisis post visita de Claudia Sheinbaum a la capital del mundo, Parral, por sus repercusiones hasta esta frontera con los personajes involucrados, Cruz Pérez Cuéllar y Juan Carlos Loera.

Uno, nos dicen que si bien es cierto Juan Carlos hizo el viaje de casi 700 kilómetros hasta Parral, es como si no hubiera ido, porque nadie habló de él, nadie lo ovacionó, cero aplausos; es más, no se notó su presencia, y estamos hablando de la primera reunión masiva-cerrada con la base morena de quien va a ser la candidata presidencial. Fue un trago amargo.

Dos. La presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, tuvo la cortesía de ir por el alcalde juarense, Pérez Cuéllar, al sillerío de atrás en el Gimnasio Municipal, para que se notara la deferencia o por lo menos que andan bien ambos grupos, o no tan mal. Fue un gesto que mucha gente vio, por supuesto, hasta quienes acompañaron a Claudia Sheinbaum

Tres, la gente del comité estatal de Morena también hizo su trabajo, pero saben, por lo que vieron, que necesitan hacen mancuerna para ganar el tirón al emecismo de Parral, que fue el más sorprendido con el evento.

***

Hay seria preocupación porque vuelva a suceder lo que puso de cabeza al sector transportista y de aduanas en esta frontera, cuando debido al tema de la migración, se formaron largas líneas de tráileres para cruzar al lado americano.

Es tan serio el problema que, autoridades de la aduana norteamericana, -CBP-, convocaron a una reunión a organismos como la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, -ANIERM-, que dirige en Chihuahua Marcelo Vázquez, así como a la Asociación de Agentes Aduanales, con Nora Yu al frente; así como a líderes transportistas y de empresas maquiladoras.

La reunión se desarrolló ayer del lado americano para dar a conocer que se tiene detectado a un grupo de al menos 100 mil personas en tránsito por Centroamérica, de los cuales ya cruzaron a México más de 5 mil que vienen en camino por nuestro país.

Fue dibujado un panorama sobre lo que potencialmente puede suceder y lanzado un llamado a las partes para estar preparados. Es decir, buscarán establecer mecanismos de contingencia ante la nueva marcha migrante.

***

Jesús Antonio Pinedo, el ex jefe de comunicación social en el régimen pasado, no saldrá de la cárcel como pretendían sus abogados mediante un amparo de un juez federal que, muy sospechosamente, otorgó la suspensión ordenando al juez local cambiar la medida cautelar de prisión preventiva y realizar la audiencia respectiva en menos de 48 horas.

Fue llevada a cabo ayer la audiencia en la ciudad de Chihuahua, ante la jueza de control del Distrito Judicial Morelos, Miriam Montejo, quien revisó la medida cautelar y dictaminó continuar con la prisión.

Esa decisión se derivó de la resolución de la Jueza 8a de distrito, Adriana del Carmen Martínez Lara, en un amparo solicitado por los abogados de Pinedo, con el que pretendían liberarlo.

Sin embargo la juzgadora local refutó todos los argumentos de la defensa de Pinedo, quienes más bien parecía que habían ido no a un juzgado, sino a la verdulería de un mercado; tanto, que no pudieron controvertir los argumentos de la Jueza Montejo, quien ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, señalando que Pinedo ya había mentido a la autoridad judicial y por tanto deberá permanecer en la cárcel.

Esta audiencia, que duró poco más de tres horas, es la primera que se realiza en Chihuahua sobre el tema de la prisión preventiva justificada, luego de la reforma que hiciera la Suprema Corte de Justicia en la que se establecen mayores candados y requisitos para aplicar esta medida.

La Fiscalía Anticorrupción se anotó un logro técnico-jurídico a su favor, en este caso.