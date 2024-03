"De tales orígenes de los gobiernos, ¿qué podría esperarse sino un sistema continuo de guerra y extorsión?".

Thomas Paine

Ciudad de México.- Este 14 de marzo 120 elementos armados de la Guardia Nacional tomaron control del campo de golf Las Parotas en Tangolunda, Huatulco. Ricardo Salinas Pliego, quien lo ha manejado por años, protestó en X: "¿Adivinen quién amaneció enojado y mando a la [Guardia Nacional] a golpear al pueblo trabajador en Huatulco?... Mexicanos, grábenselo bien: para los criminales abrazos, y para los trabajadores madrazos y balazos".

El presidente López Obrador presentó su versión al día siguiente: "Se vence el contrato. El campo de golf, eso se tiene que aclarar, es de la nación; son terrenos de la nación, no es propiedad privada; no es que era el campo de Ricardo, no, el campo de golf era una concesión. Se vence la concesión y nosotros planteamos. vamos a vender el campo de golf porque no se beneficia en nada la hacienda pública".

No es la primera vez que AMLO usa a las fuerzas armadas para resolver diferencias con un empresario que deberían ventilarse en tribunales. El 19 de mayo de 2023 mandó un contingente de marinos armados a tomar tres tramos de vía férrea de Grupo México, empresa de Germán Larrea, mientras decretaba una "ocupación inmediata temporal", figura que no existe en la ley, en favor de su Ferrocarril Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. Con este uso de los marinos como sicarios logró que Grupo México aceptara ceder los tramos sin la indemnización a la que tenía derecho. El presidente se comporta a veces como un gángster.

Aclaro interés: soy colaborador de TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, pero me parece importante argumentar que el presidente debe ajustarse a la ley como cualquier persona. Dice López Obrador que la concesión ya se venció, mientras Salinas Pliego afirma que está vigente hasta 2027. Pero si realmente se había vencido, ¿por qué el gobierno ha lanzado una investigación penal contra un exdirectivo de Fonatur --"un funcionario que lo tenemos denunciado", según el propio AMLO-por haber firmado la prórroga en 2021?

El presidente afirma que es importante establecer un área natural protegida en ese lugar, pero ya hay dos en las inmediaciones y están abandonadas. Si es tan importante la nueva, por otra parte, ¿por qué quiso venderle primero el predio a Salinas por 600 millones o 420 millones de pesos (AMLO ha citado las dos cifras)?

Desde un punto de vista práctico resulta insensato crear un área natural protegida en un predio en el que ya se hizo una inversión de cientos de millones de pesos para un campo de golf, el cual es el único en la zona y un importante atractivo turístico. Las nueve bahías de Huatulco están llenas de lugares con vocación para ser áreas naturales protegidas sin destruir una inversión tan cuantiosa. La intervención armada, por otra parte, solo dañará a los trabajadores y a Huatulco. Salinas puede tomar el helicóptero y jugar en cualquiera de los muchos campos del país. La mayoría de los turistas aficionados al golf no tienen esa posibilidad.

Raúl Bonfil (@rbonfil), un bloguero en temas de tecnología, ha comentado en X: "Yo viví a 100 metros del campo que tanto le reclaman a [Salinas], sé perfectamente que será la muerte de Huatulco". El problema no es ni siquiera el golf o el turismo, sino el agua. "Ese campo de golf es un humedal seminatural que requiere mucho cuidado especializado". Capta las aguas de las dos plantas tratadoras de Huatulco y "recarga el manto freático que abastece a los pozos de Copalita". La nueva área natural podría correr el mismo destino que el parque Rufino Tamayo a dos kilómetros de distancia, convertido en zona de drogadictos, delincuentes y basura. Nada importa, sin embargo, cuando el presidente está enojado.

No fue

Se le siguen cayendo a la FGR las explicaciones de "Fue el Estado" o "Fue el ejército". Un juez federal liberó al exmilitar Ezequiel Carrera Rifas acusado de haber participado en la "desaparición" de los normalistas de Ayoztinapa en Iguala. No había pruebas de su presunta responsabilidad.

www.sergiosarmiento.com