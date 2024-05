Así las cosas, con los retos de la democracia

Me gustaría comenzar con la frase que dijo el primer ministro inglés durante la segunda guerra mundial, “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás”. Si bien estas palabras suelen ser admitidas por su contundencia, lo es también por el hecho de que muestran un camino hacia donde se debe dirigir cualquier sociedad moderna.

Pero definamos la democracia como un sistema de gobierno donde el poder político reside en el pueblo, para lo cual deben participar en la toma de decisiones a través de elecciones, pero también con una ciudadanía participativa en los procesos sociales mediante los mecanismos establecidos; tales como referendos, plebiscitos, iniciativas populares, presupuestos participativos, consejos ciudadanos, foros públicos y audiencias entre otros muchos. Cuando hablamos de democracia, hablamos entonces de muchas cosas adicionales a las elecciones.

Con lo anterior no he querido plantear que las elecciones no son importantes; por supuesto que no. Las elecciones son uno de los pilares más importantes para sostener una democracia. De la participación en estos procesos electorales podemos tomar el grado de consciencia social respecto del compromiso que representa estar inmiscuido verdaderamente con la construcción democrática.

El 6 de junio de 2021, el entonces presidente del INE Lorenzo Córdova Vianello, en conferencia de prensa, dio a conocer que, según el PREP, el nivel de participación ciudadana fue de entre el 51.7% y el 52.5% del listado nominal; un nivel muy aceptable para una elección que no fue presidencial; sin embargo, quedó por detrás de la participación de 2018, que llegó a un 63.42% y donde Andrés Manuel López Obrador obtuvo un 53.19% de los votos.

En este punto es necesario remontarnos al origen del sistema democrático, el cual tiene su base en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, donde los ciudadanos Varones participaban en la Asamblea popular para discutir y votar sobre los asuntos de la polis (ciudad-estado). Si bien estos fueron los orígenes, la realidad es que el crecimiento del pensamiento social sobre la democracia se ha desarrollado a pasos agigantados en muchas partes del mundo.

México no ha quedado exento al desarrollo mencionado anteriormente, aunque hemos tenido que pasar por muchas vicisitudes para llegar al punto donde estamos. Por eso es imperativo no perder de vista quienes dieron pie a un sistema antidemocrático, si me refiero específicamente a los partidos que hoy forman el bloque opositor; especialmente al PRI.

La historia política reciente de nuestro país ha sido una constante lucha por consolidar el régimen donde el poder resida en el pueblo y para el pueblo. La corrupción que permeó durante los gobiernos emanados del PRI y del PAN socavó la confianza ciudadana en las instituciones que son ejes sobre los que giran los procesos electorales, pero que en muchas ocasiones sirvieron de instrumentos para mantenerse en el poder. Un ejemplo de esto que les comento es el paso del IFE al INE.

El Instituto Federal Electoral, IFE, se creó en 1990 después del desastroso proceso electoral de 1988 donde salió “electo” Carlos Salinas de Gortari. Organizó su primera elección del 2000 en donde se dio la alternancia en la presidencia por primera vez. Pero no todo es digno de aplausos, vale la pena recordar la dudosa referencia democrática del 2006, en la cual, incluso para los más indulgentes, existieron fundadas dudas respecto del resultado final.

No fue el único hecho que marcó la desconfianza en el instituto ya que en el 2014 cambió de nombre y obtuvo el de Instituto Nacional Electoral o INE como lo conocemos todos… pero el cambio no estuvo solo en el nombre, sino que antidemocráticamente y por artilugios legales, se extendió la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello; ese que hoy se asume como defensor de la democracia.

Para el caso, y después de todo el trayecto que hemos recorrido en la sociedad mexicana para construir un verdadero régimen democrático es necesario que trabajemos juntos para dar un carpetazo final a los asuntos que nos están impidiendo el crecimiento; me refiero a la falta de una verdadera participación ciudadana. Mas allá de nuestra preferencia o aspiración política, debemos participar en estas próximas elecciones y mostrar una madurez como ciudadanos, junto con esto, también debemos asumir que la democracia va más allá de las elecciones, que debemos participar activamente en la toma de decisiones que nos conciernen a todos, y hacerlo a través de los instrumentos que se han diseñado para ello, ya sea plebiscito, referéndum y presupuesto participativo por mencionar solo algunos.