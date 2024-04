Así las cosas, con el fin del período legislativo

Hace ya casi tres años, cuando estaba por comenzar con el encargo legislativo, una persona me hizo llegar una frase de Jean Jacques Rousseau que me impactó mucho, no solo por el autor, sino por todo lo que implica y la tremenda responsabilidad que conlleva ser diputado: “La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir personalmente o a través de sus representantes en su formación”.

De este punto viene el compromiso que me hizo sumarme a un proyecto de transformación que tenga ese fin, ese objetivo de que las leyes y en general el armado jurídico que regula al país en general sea realmente la expresión de todos los ciudadanos y no solo para instrumentar el privilegio de unos cuantos… por lo general ese privilegio es a costa de todos los que frecuentemente son ignorados.

Legislar con el propósito de buscar el bienestar social es fundamental para construir una sociedad justa y equitativa. Los legisladores, tanto senadores como diputados, juegan un papel crucial al impulsar y promover el bienestar cuando se establecen las normas y políticas que protegen los derechos humanos, promueven la igualdad de oportunidades y garantizan el acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda.

Es difícil opinar sobre lo que ocurrió en otras legislaturas, sobre todo partiendo del hecho de que no participé en ellas, pero con certeza puedo decir que en esta legislación hemos trabajado mucho para que las leyes estén al bienestar social y a contribuir a la protección de los derechos fundamentales de los individuos. Las leyes que protejan los derechos de la sociedad más vulnerable y por lo general la más olvidada, asegura que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y vivir con dignidad.

Las políticas legislativas adoptadas por esta legislatura, particularmente por los integrantes de la Cuarta Transformación, ayudan a reducir las desigualdades sociales y económicas estableciendo sistemas de redistribución de la riqueza y proporcionando asistencia a los más pobres. Por eso hemos conseguido grandes avances al incluir en la constitución los programas sociales, becas educativas, los apoyos para la tercera edad y los apoyos a los jóvenes.

Los diputados de la coalición Morena, PT Y PVEM estamos convencidos que legislar en pro del bienestar social también implica proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible. Las leyes que regulan la conservación de los recursos naturales, la gestión de residuos y la reducción de la contaminación son cruciales para garantizar un entorno saludable para las generaciones presentes y futuras.

El 30 de abril termina este período legislativo, pero hemos avanzado en esta aspiración de legislar para el beneficio de todos. A pesar de los ataques tan virulentos y en ocasiones llenos de mentiras, logramos consolidar varias adecuaciones que sirven como base para el sostenimiento de la política social. El primero es la reforma con la que se integra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, en este punto vale la pena desmentir algunas mentiras que la oposición maliciosamente han tratado de difundir; primero, el dinero no se expropia; es patrimonio de los trabajadores y sigue siendo de ellos o de sus beneficiarios, la única modificación es que no la administran los particulares que dejan beneficios solo a los bancos y a sus dueños. Lo más importante es que el dinero sigue siendo de los trabajadores y en su caso de sus beneficiarios. Es importante que todos lean la iniciativa y puedan despejar esas dudas que se han sembrado por la oposición.

Otras dos reformas que trabajan simultáneamente y que logramos consolidar, son las relacionadas con el amparo y la amnistía; esto con el fin de que las personas tengan acceso a la justicia sin que tengan que estar manipuladas por un sistema judicial que propicia la corrupción y el beneficio solo para los poderos y ricos. Para nadie es un secreto que muchas personas abusaron de los amparos para escapar a la justicia y por otro lado existen muchas personas que por no tener los recursos económicos no han tenido acceso a una justicia pronta y expedita; para ellos es la ley de amnistía.

Estos avances no son definitivos y deben considerarse solo como un paso más en el camino de la justicia social; para ello es necesario que todos sigamos trabajando para consolidar la Cuarta Transformación; entendiendo que este movimiento va más allá de las preferencias político-partidistas; esto tiene que ver con el progreso del país y el bienestar de la sociedad en general.