-A dos votos para nueva deuda

-Loera amarra con PT... sin los Aguilar

-Dramatiza ‘Teto’ con su partido, el PRI

-Pasea Mocken su capital por el Barrigas

Si bien va hoy viernes podría haber dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, a favor del crédito por más de mil 600 millones de pesos que ha solicitado Javier Corral al Congreso del Estado.

El dictamen se encuentra estancado porque simple y sencillamente no está en la mesa de dicha comisión que encabeza el panista Jesús Valenciano y conforman además Miguel Colunga, de Morena; Alejandro Gloria, del Verde; Rocío Sarmiento, de Movimiento Ciudadano; y Misael Máynez, del desaparecido Encuentro Social.

El dictamen está en otra mesa en Palacio de Gobierno, donde se sientan los operadores de Corral y los coordinadores de las fracciones.

En esa misma mesa es donde se hacen sumas y restas en torno a los 22 votos que se requieren para su aprobación final en el Pleno, que podría ser convocado a un período extraordinario para la próxima semana. Hasta ayer eran 20 los votos amarrados, faltaban un par y para no tener sorpresas tenían la expectativa en juntar uno más, de modo que fueran 23 a favor.

Siete diputados de Morena son los que están decididamente en contra y uno a favor de la propuesta corralista. Se suman en contra tres priistas, mientras que otros dos del mismo tricolor, más alineados con la bancada panista, parecen haber sido convencidos de apoyar la idea de mayor deuda.

En estado gelatinoso aparecen todavía dos panistas, los que se han vuelto oposición interna a raíz de la contienda por la candidatura a gobernador; y más abiertos a ser convencidos los que forman parte de las minorías del Partido del Trabajo, Nueva Alianza, Verde y los que eran de Encuentro Social.

Jugársela con las minorías podría ser la solución para el coordinador de los diputados del PAN, Fernando Álvarez Monje, siempre y cuando todos acepten votar... y pagar el costo político de hacerlo.

***

Hay una foto de la reunión sostenida estos días entre el precandidato moreno a la gubernatura, Juan Carlos Loera y el delegado nacional del Partido del Trabajo en Chihuahua, Luis Arrieta.

Desde que llegó el delegado a esa función se mantuvo en duda su autoridad como representante del PT nacional, particularmente porque el control de ese partido en Chihuahua ha sido por décadas del diputado, Rubén Aguilar Jiménez.

Esa reunión con Loera deja claro que, efectivamente, Arrieta trae poder de decisión y sobre él recaerá buena parte de la selección de candidatos a diputados, alcaldes, síndicos, etc., en todo el estado.

Eso le facilitará bastante las cosas a Loera. Tendrá posibilidad de desplegar con mayor facilidad su capacidad de negociación directamente con los distintos grupos de izquierda que trabajan para el PT, pero que han sido siempre relegados al segundo o tercer lugar por los Aguilar.

También la providencia ha entrado en auxilio de Loera y Arrieta. Rubén Aguilar enfrenta desde hace tiempo un pleito interno entre sus hijas América y Lilia, ambas exdiputadas bajo siglas del PT, una que opera en Chihuahua y otra en una función menor en Gobernación federal, en la Ciudad de México.

El pleito se intensificó las últimas semanas porque Aguilar pasó varios días al borde de la muerte afectado por Covid-19. Libró la enfermedad, pero ellas siguen disputando el control de lo que queda en la dirección partidaria.

Loera y Arrieta avanzan mientras tanto revisando el mapa de las negociaciones. En breve deberán quedar listas las postulaciones a todos los cargos de elección popular sin la intervención plena que tuvieron precisamente los Aguilar en otros tiempos.

***

No quedaron en buenos términos la dirección nacional del PRI y Héctor “Teto” Murguía, tras la intención de este por obtener la candidatura a gobernador.

Ahora entendemos por qué la salida del juarense hacia las manos extendidas de Redes Sociales Progresistas, las de la maestra Elba Esther.

Ya sabía “Teto” que los vientos de los intereses políticos nacionales podrían cambiar el sentido de la designación (no sería la primera vez) pero cerró los ojitos y creyó que para su partido no habría otra sopa que la suya.

Una vez que desde la Ciudad de México decidieron la nominación para una mujer y que esa mujer sería la exsenadora, Graciela Ortiz, Murguía literalmente explotó como planta tratadora de aguas residuales e inundó de vocabulario escatológico al expartido de sus amores.

La dirección nacional priista solo registró los detalles básicos del desahogo, anotó algo en la bitácora “elección 2021” y siguió su camino como hace casi 100 años.

En Chihuahua tomó el control del partido Graciela, quien colocó al frente de la dirección estatal a Alejandro Domínguez. El antecesor de este, el también diputado local, Omar Bazán, quedó fortalecido con encargos del comité nacional en el Bajío del país. Ya anda palomeando candidatos en Aguascalientes.

Así es, así ha sido la tónica en el PRI; muchas veces en el poder, algunas otras afuera del poder. A nadie debe sorprender.

No había necesidad que “Teto” se apasionara por esta etapa de vacas bastante flacas. Ni modo que hablemos de idealismo como bandera. Nadie se ría por favor.

***

La política es movimiento. Y es movimiento permanente, constante, continuo; quien no lo entienda así nada tiene que hacer dentro de la política.

Para muestra un botón. Hace dos semanas nadie pensaba que el candidato a la presidencia municipal por Morena pudiera ser alguien distinto a Javier González Mocken, su capital político y la popularidad en las encuestas parecían blindarlo contra todo, bueno, pues hoy no solamente hay quien lo crea sino que el propio exalcalde anda más movido que pirinola de feria.

Ayer se reunieron con el abanderado del partido rosa para la gubernatura, el doctor Alejandro Díaz, los políticos Leonardo Revilla, Mocken, Alejandro Loaeza y Antonio Franco, por cierto en el restaurante Barrigas del Campestre, convertido ya en el lugar favorito de los grillos fronterizos.

Es evidente que la reunión no fue para saludarse y desearse un buen Año Nuevo, ni para desayunar machaca con huevo a la mexicana, of course not, diría el bocabajeado Trump en receta corralista. Ahí en esa mesa se plantearon probables acuerdos con miras a la elección de junio de este año, sin duda alguna.

Pronto sabremos si esos planteamientos cuajaron o no, lo cierto es que súper Mocken está hoy más solicitado que quinceañera para el vals. Hasta los panistas lo quieren para que les ayude a garantizar la recuperación de la alcaldía ¿con quién dará su bracito a torcer?

***

En el tercer distrito electoral federal con cabecera en Juárez parece centrarse la batalla de los morenos. Algo le ven a la zona donde arrasó Claudia Elena Lastra Muñoz en la elección pasada, con la alianza del PT y Morena.

Por ahora aparecen inscritos como precandidatos Antonio Domínguez, Julio de la Cruz y Víctor Mario Valencia Carrasco, alentados por la repasada que en 2018 les dio el morenismo, con 40 por ciento de los votos, a la panista Lucero Nieto y a la priista Lilia Merodio.

Domínguez es de los fundadores en la frontera y empleado de tiempo completo del partido prácticamente desde su creación; en contra tiene su casi nulo acceso al equipo del candidato a gobernador, Juan Carlos Loera.

De la Cruz, por su parte, es de los expanistas que siguieron al senador Cruz Pérez Cuéllar en su aventura electoral, pero además de trayectoria azul también tiene afinidad con priistas y goza de simpatías en el ámbito religioso, lo que le da un plus a su perfil.

El tercero, el hijo del fallecido Víctor Valencia de los Santos, no solo heredó el nombre de su papá, sino también la estructura que le dejó quien por muchos años y varias contiendas soñó con la alcaldía juarense.

Dicha estructura electoral, que sigue vigente en la nómina municipal del gobierno independiente, podría representar la delantera ante sus posibles adversarios. Al menos es lo que perciben los morenos juarenses que en torno a esos perfiles han comenzado a formar sus equipos.