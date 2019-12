LeBaron es interrogado por agentes del FBI

El activista Julián LeBaron fue interrogado este miércoles por agentes del FBI en la Ciudad de México como parte de las investigaciones que se realizan sobre el asesinato contra nueve integrantes de su familia el pasado 4 de noviembre en La Mora, Bavispe, Sonora.

El miembro de la comunidad mormona reveló que el interrogatorio con los federales estadounidenses fue de rutina por ser de los primeros en llegar al lugar de la masacre cometido por al menos 80 sicarios fuertemente armados.

El encuentro de Lebarón con el FBI fue en un hotel de la Ciudad de México. No dijo con cuántos agentes estadounidenses se reunió, tampoco reveló si eran los mismos que acudieron en el lugar del atentado en la sierra noreste de Sonora por invitación de la Goberandora Claudia Pavlovich Arellano.

Julián confirmó que existe un video del ataque grabado con el celular de uno de los sicarios detenido y que se encuentra en manos tanto del FBI como de la Guardia Nacional en México.

“No sé si hubo confusión o no, nosotros no somos investigadores, nosotros no podemos dar esos datos, hay mucha especulación y muchas teorías incluso de conspiración internacional, pero no sabemos, lo que me queda más claro que nada es que no sabemos”, agregó en exclusiva para El Diario de Ciudad Juárez.

Salud de los menores sobrevivientes

Julián Lebarón también habló sobre el estado en el que actualmente se encuentran los niños que sobrevivieron al ataque del pasado 4 de noviembre y pidió a las autoridades capturar a todos los responsables y ser transparentes con las investigaciones, ya que asegura que los detenidos “son unos chalanes” y los otros viven en las comunidades aledañas, pero la gente no habla por miedo, porque hay infiltrados criminales en todos los niveles.

Confirmó que la familia de los dos detenidos, entre ellos Mario N., se han acercado a ellos para ofrecerle pruebas de que ellos no son culpables, pero negó algún tipo de próxima reunión o acercamiento con dichas personas.

Respecto a que la Fiscalía General de la República (FGR) haya atraído el caso completo del asesinato de su familia, negó que esto le dé alguna certeza de que el caso vaya a resolverse.

Aseguró que la única manera de que los casos se resuelvan es hacerlo uno por uno e insistió en la unión como fuerza, por lo que el voto que se le da a la clase política debe transformarse en exigencia para resolver, y cumplir los problemas de la sociedad y poder así superar los miedos.

