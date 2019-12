Saca más de 1 millón del banco; se lo roban

Nuevo Casas Grandes.- Un hombre que recién había sacado un millón 200 mil pesos del banco en plena zona centro y ante decenas de personas que desde inicios de mes saturan la zona centro en busca de mercancías por la temporada navideña, le fue robado este dinero cuando lo dejó en su camioneta para atender un trámite en otro banco.

La desaparición de esta gran suma de dinero rápidamente se volvió viral en las redes sociales cuando el afectado publicó ayer el singular maletín de cuero grabado y con las letras del rancho de los propietarios, denominado "Corrales 3 Potrillos", solicitando la ayuda de quien pudiera haber visto algo sobre el presunto robo o que tenga datos de esa pequeña maleta.

Incluso ese mismo día del robo el viernes en la tarde, las autoridades de la Fiscalía General del Estado recibieron la denuncia de quien aseguró, llegó al banco Santander en la esquina de las avenidas 5 de Mayo y Constitución Oriente, a eso de la 1:00 de la tarde, de donde sacó la cantidad de un millón 200 mil pesos en efectivo.

El dinero lo guardó en ese maletín y posteriormente fue y lo puso en resguardo dentro de su camioneta tipo pick-up que tenía estacionada en el sector poniente de la avenida Constitución, frente al Hotel California.

El denunciante de iniciales R.M.G. asentó en su denuncia que él tenía que realizar otro trámite en el banco Banamex que está a la vuelta de la esquina, pero que solamente duró escasos 10 minutos, ya que al llegar estaba muy lleno y prefirió regresar a la camioneta donde había dejado el dinero.

No obstante, indicó que al llegar la camioneta estaba abierta y el maletín con el dinero ya no estaba ahí, desconociendo quién pudo haberlo extraído tan rápido.

La Fiscalía por su parte confirmó que ya tiene a un grupo de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones trabajando este caso y aunque ya verificaron algunas cámaras de seguridad de negocios aledaños, no se ha podido detectar nada puesto que en el lugar donde estaba estacionado el afectado, los negocios no cuentan con sistema de vigilancia y no es mucho lo que puede apreciarse.

Sobre este robo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado aprovecharon para alertar a la población a cuidar sus aguinaldos, tomando en cuenta de que el flujo de circulante durante la época navideña y principalmente en la zona centro donde los clientes acuden a gastar su aguinaldo para las compras de la temporada, puede ser aprovechado por ladrones que sólo esperan un descuido, eso a pesar que en la zona hay una fuerte presencia de policías y agentes de vialidad.

De la misma manera, se indicó que hay instrucciones para que los agentes de la Policía Ministerial Investigadora no descansen en estas fechas a fin de que se mantengan los grupos a cargo de los operativos de seguridad, justamente para inhibir el delito que pudiera favorecer esta temporada que hay dinero circulante en las calles, por lo que solamente pidieron a la población estar alertas, tomar precauciones al tener dinero, no descuidarse ni entrar a lugares solitarios y estar alertas sobre todo al realizar retiros en los bancos.

