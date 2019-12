Festejan octavo aniversario episcopal del obispo Jesús José Herrera

Nuevo Casas Grandes.- Celebran el VIII Aniversario Episcopal de Monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, tercer Obispo de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes.

El día de ayer se dieron cita presbíteros, religiosas y laicos, con la finalidad de acompañar al Obispo de Nuevo Casas Grandes, Jesús José Herrera Quiñonez en su Octavo Aniversario Episcopal, para ello se llevó a cabo una Misa Solemne a las 11:00 horas en la Catedral de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

Si bien, el día de su aniversario episcopal es el día de hoy 15 de diciembre, se optó por celebrar el día de ayer, para que se pudiera contar con la asistencia de los sacerdotes.

El Obispo Jesús José Herrera, dirigió unas palabras a los presentes, de agradecimiento por acompañarlo, “agradezco la presencia cercana de ustedes y testimonios de vida que me fortalecen e impulsan a cumplir el mandato de Dios en esta Diócesis, me llena de alegría poder compartir con ustedes el pan de la palabra de Dios y de la Eucarística en mi aniversario episcopal, tengo ya 8 años en esta diócesis, y no hay mejor manera de celebrarlo”, expresó durante su mensaje en la homilía el día de ayer.

Como parte de su trayectoria, se conoce que Monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, es originario de Mexicali, Baja California, hijo de Emiliano y María de la Luz, proveniente de una familia de siete hermanos; 3 mujeres y 4 hombres, de los cuales quedan 3 hombres y una mujer.

Herrera Quiñonez, siempre vivió en Mexicali, desde su nacimiento, infancia, adolescencia y juventud, desde pequeño fue acólito en la parroquia “San Antonio de Padua”, ubicada en Mexicali, luego catequista, perteneció también en los grupos parroquiales, lugar donde se despertó la inquietud de la vocación sacerdotal.

Al terminar su seminario en Tijuana, Jesús José Herrera fue ordenado diacono el 7 de junio de 1087, y fue enviado a su primera parroquia; en San Luis Rio Colorado, Sonora.

Posteriormente, el 20 de diciembre fue ordenado sacerdote, el mismo día de su cumpleaños, lo cual describió como una gracia que le concedió el Obispo de la Diócesis de Mexicali, “dándole gracias a Dios por la vida que me concedía y el don del sacerdocio” dijo.

Después vivió su ministerio sacerdotal desempeñando distintitos cargos, siendo párroco en tres ocasiones en tres parroquias diferentes, también llego un momento en donde el Obispo de ese entonces que estaba en la Diócesis de Mexicali, le pedí a Jesús José Herrera, que vaya a estudiar a Roma, por el año de 1996, en donde realizo una licenciatura de “Teología del matrimonio y la familia”.

Al regresar a su diócesis de Mexicali, se le dio el cargo de Director Espiritual del Seminario Mayor, que ya se había abierto en ese entonces.

Luego de un tiempo, mientras estaba como párroco en la Iglesia del Perpetuo Socorro, el Nuncio Apostólico, le informó la noticia de que el Papa Benedicto XVI, quería que el fuera Obispo.

Fue así que Monseñor Jesús José Herrera Quiñonez, se convirtió en el III Obispo de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, cumpliendo el día de hoy 8 años de Aniversario Episcopal, y el próximo 20 de diciembre celebrará su aniversario sacerdotal, así como su cumpleaños.

