Celebran fiesta de la Medalla Milagrosa

Nuevo Casas Grandes.- Autoridades eclesiales, religiosas y fieles católicos, celebran la fiesta de la Medalla Milagrosa, patrona de la Catedral en esta ciudad, la celebración solemne fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Nuevo Casas Grandes Jesús José Herrera Quiñónez.

La Medalla Milagrosa, la patrona de la Catedral, la cual se encuentra ubicada en la zona centro de Nuevo Casas Grandes, mencionó que fue el día 27 de noviembre del año 1830 cuando la Virgen Santísima se apareció a Santa Catalina Labouré, humilde religiosa vicentina, y se le apareció de la siguiente manera: La Virgen venía vestida de blanco.

Fue el pasado miércoles cuando se dieron cita fieles, sacerdotes, religiosas, en una celebración solemne en la catedral dedicada a la Virgen de la Medalla Milagrosa, presidida por el Obispo de esta localidad, Monseñor Jesús José Herrera Quiñonez.

Cuando se apareció la Virgen de la Medalla Milagrosa, junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz. “Nuestra Señora abrió sus manos y de sus dedos fulgentes salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. María Santísima dijo entonces a Sor Catalina: Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan”.

Entonces alrededor de la cabeza de la Virgen se formó un círculo o una aureola con estas palabras; “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti”.

Y una voz dijo a Catalina: “Hay que hacer una medalla semejante a esto que estás viendo. Todas las personas que la lleven, sentirán la protección de la Virgen”, y apareció una M, sobre la M una cruz, y debajo los corazones de Jesús y María.

Con motivo de la fiesta patronal de la Catedral, el pasado 24 de noviembre se realizó una Kermes, así mismo hubo misa con mañanita a la Virgen durante la noche del 26 de noviembre, y el 27 de noviembre después de la celebración eucarística se repartió pastel y champurrado entre los asistentes.

Se tenía programada una procesión durante la tarde del 27 de noviembre, antes de la Misa Solemne, pero debido a las condiciones climáticas que se presentaron en la localidad, donde hubo bajas temperaturas y lluvia, se canceló.

Cabe mencionar que del 18 al 26 de noviembre, se llevó a cabo el novenario en el que se invitaron a las diferentes parroquias, movimientos, asociaciones, colegios y fieles católicos a participar en las procesiones con motivo de la fiesta patronal de la Medalla Milagrosa.

