Votan entre reclamos y sin sana distancia

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La llamada "elección más grande en la historia de México" arrancó sin sana distancia en las filas de votantes y entre inconformidades de ciudadanos foráneos por confusión con las circunscripciones.

"¡Nos están robando el voto!", "¡nos están robando el derecho a votar!", se escuchaba en la secundaria Pablo Casals, en la Alcaldía de Tlalpan, en la calle Arenal, paralela a Avenida Tlalpan, donde se ubica el Instituto Nacional Electoral (INE).

En este punto, desde las 8:00 horas, marcada para el inicio de esta jornada electoral en todo el País, estaban formadas al menos 100 personas.

Aquí, la circunscripción plurinominal electoral federal corresponde solamente a cuatro estados Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán.

Sin embargo, a este punto acudieron quienes tenían la credencial de elector registrada en entidades como Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Guanajuato que no pudieron emitir su voto, lo que generó inconformidad con gritos.

Margo Corona, quien radica en la Ciudad de México pero tiene credencial con un domicilio en Quintana Roo, denunció que en las casillas especiales no están dejando votar a quienes tienen INE de otro Estado.

"Resulta que llegamos a las casillas especiales y nos están comentando que no podemos votar cualquiera que traigamos alguna credencial de elector de otro Estado, nos saca un mapa en donde nos dicen que solamente hay en el color que te corresponde, que podemos ir a esos estados a votar por los plurinominales, que todos los demás que estamos en la Ciudad de México no podemos votar. Se me hace la verdad una tontería", expuso Margo.

"Estamos aquí ya todos formados. Entonces, estamos con esto y no podemos hacer nuestro voto. Ahora resulta que te levantas temprano desde hace más de una hora y no podemos votar", agregó.

Salvador Velázquez, también de Quintana Roo, emitió su molestia y consideró que hizo falta más información.

"Llegué muy temprano y acaban de sacar estas pancartas diciendo que no puedes votar. Yo soy de la región 3, entonces me tengo que ir a votar a Veracruz, Tabasco, Yucatán, es ilógico. Hay que entender que en la Ciudad de México vive gente de todos los estados; entonces, me están mandando a votar a Veracruz, Tabasco, a Yucatán sencillamente. O sea es simplemente querer que no votemos, opinó.

Uno de los funcionarios explicó a este diario que en las casillas especiales de la CDMX sólo podrán votar personas con credenciales de Estados como Puebla, Morelos o Tlaxcala.

Este año, a causa de la pandemia de Covid-19, el ejercicio electoral se llevará a cabo a través de medidas sanitarias, como la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial, además de que los funcionarios de casilla no podrán tomar la credencial de los ciudadanos.

"Tenemos prohibido tocar la credencial. Vamos a tener también la parte de la sanitización para resguardo y control", reiteró uno de los funcionarios.

Por otra parte, más de 50 personas, y sin estricta sana distancia de metro y medio, votantes esperaron la apertura de la casilla electoral de la sección 4879, localizada en la Alcaldía Cuauthémoc, que abrió a las 8:29 horas.

Las personas no podían ingresar si no portaban cubrebocas y antes de su acceso recibían gel antibacterial.

La espera para emitir el voto ha sido de más de 15 minutos, pues sólo pueden ingresar dos personas de manera simultánea.

La gente empezó a formarse desde las 7:45 horas portando cubrebocas, pero pocos usaban careta.

Los adultos mayores esperan en una fila contigua y, aunque al interior hay bolígrafos, las personas portan los propios.

En la casilla ubicada en el Liceo Franco-Mexicano, en la Colonia Polanco, la casilla abrió pasadas las 8:15 horas ante la molestia de algunas personas de la tercera edad que arribaron a hacer fila desde las 7:40 horas.

Pese a que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aseguró que los funcionarios de casilla no tocarían las identificaciones del INE, en esa casilla casi todos los encargados de los comicios están tocando los plásticos varias veces.

En las mesas donde están los funcionarios hay botes de aerosol y toallas desechables desinfectantes; sin embargo, no tienen gel antibacterial.

Asimismo, esta mañana se registró descontento y confusión entre los votantes de la casilla contigua 1, Alcaldía Tlalpan, dónde votó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Esto surgió ante la tardanza en su apertura y porque muchos de ellos no sabían en dónde les correspondía ejercer su voto.

Según testimonios de las personas que se aglomeraron en el punto, llevaban más de una hora esperando. Además de que las personas hacen fila sin guardar la sana distancia.

El descontento creció y hubo quien reclamó el peligro que corren por estar en la fila por riesgo al contagio de Covid-19.

El mismo caso se registró en las Alcaldías Tláhuac, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Benito Juárez.

En el Estado de México, el proceso de votaciones en Metepec también ha tenido problemas de organización con una lenta instalación de casillas y ausencia de medidas sanitarias.

Desde las 07:30 horas, habitantes de la zona centro del municipio se reunieron frente a la casilla y las tres contiguas ubicadas en Plaza Juárez en el Centro del Pueblo Mágico.

Sin embargo, las urnas y el mobiliario electoral comenzó a ser instalado 10 minutos antes de las 8:00 horas, lo que empezó a generar filas de personas que desconocían la casilla en donde tenían que votar.

Ante esta falta de organización y no tener claras las medidas sanitarias ante la pandemia por Covid-19, los propios vecinos guardaron a su parecer distancia en espera de información, pues las filas no fueron marcadas por los funcionarios electorales y en algunos puntos comenzaron a aglomerarse.

"Falta un coordinador para que vea la gente, para que la distribuya, porque así no se puede, nos vamos a seguir contagiando", dijo Gustavo Ortíz, habitante de Metepec.

En tanto, en el Municipio de Valle de Bravo, hubo retrasos de al menos 45 minutos en la instalación de las casillas, lo que ocasionó quejas y reclamos de electores.

En la casilla básica y contigua 5661, ubicada en la Escuela Primaria Constitución Mexicana, de Santa María Ahuacatlán, se registraron largas filas sin sana distancia.

Las primeras personas que llegaron a formarse desde las 7:30 horas criticaron la falta de organización.

En este punto, donde más tarde votará la candidata de Morena a la Presidencia municipal, Michelle Núñez, también se detectaron boletas sin sello, por lo que fueron anuladas por los funcionarios de casilla.

Otras puntos de votación ubicados en el centro del Pueblo Mágico también abrieron con demora.