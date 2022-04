Votan desplazados por violencia en Zacatecas

Zacatecas.- Pobladores de comunidades invadidas por la narcoviolencia tuvieron que acudir hasta la cabecera municipal de Jerez, en Zacatecas, para emitir su voto en casillas especiales, confirmó Grupo Reforma.

Al menos tres habitantes de Palmas Altas, Sarabia y Cieneguitas de Fernández, las cuales desde 2021 sufren por balaceras, extorsiones y homicidios de cárteles, relataron que su voto lo emitieron en la casilla especial del distrito federal 2, en la Colonia Guadalupe, porque en sus pueblos no las instalaron.

Gabriela González, originaria de la comunidad de Sarabia, una de las poblaciones afectadas por la disputa en el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, sentenció que votó en contra del Presidente López Obrador por llamarlos mentirosos durante una conferencia.

"En mi caso pues no quiero que se quede por la cuestión de lo que dijo de los desplazados. Yo antes sí quería que se quedara, ahora, en realidad, ya no, por que dijo que estábamos comprados, que era pura mentira, nos dijo cosas que me ofendió", relató en entrevista.

"Salí hace un año con mi esposo, mi niño, de 8 años, y mi niña, de dos, vivíamos de la agricultura, frijol, maíz, avena y durazno. Ahorita anda mi esposo de jornalero en lo que sale, a veces me ocupan para algo, la estamos llevando ahí en una casa rentada", añadió.

La comunidad de Sarabia todavía no se encuentra en condiciones de regresar, como ya ocurrió con pobladores de Palmas Altas, porque ahí los rondines de la Guardia Nacional sólo son durante el día, pero ya de noche regresan los convoyes de sicarios, dijo.

"En realidad, nosotros no podemos regresar porque no tenemos una base que nos proteja, no han instalado base, sólo en Palmas Altas, pero esos van y dan rondín a Sarabia también, pero se acaba en el día, no podemos regresar porque no estamos seguros. Ese pueblo está fantasma ahorita, creo hay una familia, un señor mayor o una señora mayor, pero en realidad está fantasma", añadió.

Benjamín Carrillo, quien apenas regresó a Palmas Altas hace un mes, luego que en la comunidad se instaló un patrullaje durante todo el día de la Guardia Nacional, explicó que les avisaron a través de un representante de la Secretaría de Bienestar que su voto lo podían realizar a 40 minutos de su hogar.

"Nos mandaron un mensaje que iba a haber aquí una casilla especial si queríamos venir a votar, aquí en la Primaria Francisco Goitia. Ya está llegando más gente, de varias comunidades, me hice como unos 40 minutos", comentó.

Carrillo recordó que sólo hasta cuando él y un grupo de desplazados viajó en marzo pasado a la Ciudad de México para exigir a funcionarios federales seguridad se logró que elementos de la Guardia Nacional se instalaran en Palmas Altas.

"Vinimos a votar porque fuimos a la CDMX y nos dimos cuenta que la inseguridad que tenemos es por el Gobierno estatal de David Monreal (Morena), a ese no lo queremos, que no quería hacer nada por nosotros, pero el Presidente sí nos ayudó", expresó.

"Ahorita los de la Guardia Nacional están usando viviendas de nuestros vecinos para quedarse en las noches, todavía hay gente que no ha regresado porque tiene un poco de temor, aunque ya no hay nada de sicarios ahí, ha cambiado mucho en los últimos días".

Y en el caso de Amparo Bermúdez, de 82 años, pese a que su credencial de elector tiene vigencia hasta 2028, los representantes de la casilla especial, en la cual votan los ciudadanos de las secciones 0614, 0610, 0611, 0612 y 0616 le dijeron que no estaba registrada en el sistema.

"Me salí del rancho, toda mi familia, porque la violencia andaba muy fuerte y tuvimos miedo, ya casi un año andamos así. Ahora vengo a votar y me dicen que tengo que sacar otra acta, pero la mía vence hasta el 2028, ya no pude", narró.

En Jerez, desde 2021, se reportó que habitantes de al menos 17 comunidades sufrieron la violencia que genera los enfrentamientos de civiles armados por la disputa de territorio, lo cual provocó que huyeran sin sus pertenencias.

En este 2022 se hizo visible cómo varios de ellos fueron escoltados por elementos policiacos, Guardia Nacional y Ejército, pero sólo para sacar algunas cosas de sus viviendas e irse nuevamente, cuestión que fue criticada.