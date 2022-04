'Anular consulta sería fraude del INE', dice presidente de Morena

Ciudad de México.- Anular la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador sería otro fraude monumental del INE a los mexicanos, declaró Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

"Esperemos que no caigan en esa tentación autoritaria por parte del INE de querer anular este ejercicio democrático, porque sería otro fraude monumental a las y los mexicanos".

"Ya queremos dejar atrás estos capítulos vergonzosos donde las autoridades colaboraban para el robo de las elecciones. Hoy, el INE no le puede robar al pueblo de México su derecho a decidir", lanzó el líder de Morena tras emitir su voto en las casillas del Parque Urbano Ecológico Iztacalco, en la Agrícola Oriental.

Mario Delgado dijo que como partido político pudieron acreditar más de 114 mil representantes en poco más de 57 mil casillas que instaló la autoridad electoral.

"Confiamos en que la autoridad electoral haga el 100 por ciento de la instalación de estas casillas que sabemos que es un tercio de las casillas a las que estamos acostumbrados a votar en las elecciones federales. Por eso se requiere un esfuerzo extraordinario de la ciudadanía que salga a buscar su casilla", mencionó.

El líder nacional de Morena acusó que el Partido Acción Nacional (PAN) desplegó en la Ciudad de México estrategias para desincentivar la participación de la gente, porque "le tienen miedo al pueblo y a vivir en democracia".

"Saben que un pueblo empoderado, consciente, nunca más va aceptar el regreso de los conservadores corruptos, saben que la gente nunca más va permitir un presidente que vaya en contra del interés general del pueblo, de las mayorías"

"No hay ningún acarreo. Ahora resulta que el pueblo organizado está acarreado, no. La gente es la que no la pueden detener, la gente es la que hoy va salir en esta insurrección democrática que estamos viviendo", expresó.

Previamente, en el banderazo de salida para la jornada electoral, Lorenzo Córdova -presidente del INE- urgió a actores políticos a respetar la consulta y a no intervenir en la decisión de los ciudadanos.

"Desde el INE hago un llamado a los actores políticos, tanto a quienes han promovido la revocación de mandato como a quienes no querían que se llevara a cabo este ejercicio.

"A todas y a todos les pido que respeten las leyes, que no intervengan indebidamente en la decisión de la ciudadanía de ejercer o no un derecho constitucional y mucho menos de ejercerlo libremente", expresó.