Vapulea AMLO a ola rosa y pide: 'a mi marcha no vengan acarreados'

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la "marea rosa" convocada por agrupaciones en defensa del INE y pidió que no haya acarreados en su marcha del próximo domingo.

"Que si se van a vestir de blanco, de rosa, de azul, casa quien es libre, ya nosotros ya decidimos. Salimos del Ángel de la Independencia a las 9. Ahhh, que van a venir acarreados... no vengan acarreados. La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones de hombres y mujeres libres que respaldan este movimiento.

"No sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos de aprobación 70 por ciento. ¿Cuánto es 70 por ciento de aprobación? Es 90 millones de Mexicanos, 80 millones de ciudadanos, como 50 millones, claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos", comentó López Obrador.

Ayer, las agrupaciones que convocaron a la Marcha por la Democracia, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), llamaron a los ciudadanos a "vestirse de blanco con rosa", el próximo 27 de noviembre, mismo día en que el presidente encabezará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo.

A través de mensajes en redes sociales, organizaciones como el Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México y UNE México, así como actores políticos como el expresidente Vicente Fox, el empresario Claudio X. González y los perredistas Guadalupe Acosta y Fernando Belaunzarán, entre otros, pidieron nuevamente a los ciudadanos expresarse en defensa de la autonomía del INE.

"Este 27 de noviembre, sólo vístete de rosa y blanco, y haz tu vida normal. Hagas lo que hagas, pero vístete de rosa y blanco. Pintemos todas las ciudades de la marea rosa. Hagámoslo de nuevo", se lee en la convocatoria.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal comentó que las agrupaciones que están en contra de su marcha no le tienen amor al pueblo y las volvió a señalar de racistas y clasistas.

"Ellos están a favor de las minorías, de las privatizaciones, a favor de la corrupción, están a favor de que se margine al pueblo, no le tienen amor al pueblo. Son racistas, clasistas, discriminan; entonces, somos distintos, nosotros queremos que México sea de todos.

"Que no sea propiedad de unos cuantos, queremos que el presupuesto se distribuya con justicia, que llegue a todos, que haya una distribución equitativa del ingreso, que aumenten los salarios para los trabajadores, que se apoye a los pobres, que no se privatice la educación, que no se privatice la salud, que la educación y la salud no sean privilegios, sino derechos del pueblo, y todo esto les molesta mucho", mencionó.

López Obrador dijo que los únicos inconformes con la situación del país pertenecen a lo que denominó como "círculo rojo".

"Ahora los adversarios dicen: 'México está polarizado', no. El pueblo de México está unido como nunca, la única inconformidad está en la élite, como dice Aguilar Camín, en el círculo rojo ja, ja, ja. ¿Quiénes son el círculo rojo? La clase política, la oligarquía, los articulistas, los intelectuales orgánicos, los que supuestamente están muy informados", explicó.

El titular del Ejecutivo afirmó que a él le gustaría marchar el domingo junto con dirigentes y con quienes acompañaron a su movimiento de transformación a lo largo de los años.

"No, yo quiero como era antes: encabezar la marcha junto con otros dirigentes y quienes nos quieran acompañar del movimiento de transformación. Me gustaría mucho que estuviesen los fundadores, que llevan años luchando por convertir en realidad este sueño. Y, en el caso de ellos, pedirles si ya están grandes, o por su estado de salud, que nos esperen en el Zócalo", agregó.