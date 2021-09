'UIF no fue creada para investigar instituciones académicas'

Ciudad de México— Santiago Nieto descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que es titular, se haya creado con la intención de investigar instituciones académicas, tal como lo solicitaron senadores de Morena.

Por la mañana, el legislador morenista Armando Guadiana planteó que la Auditoría Superior de la Federación y la UIF investiguen los recursos que reciben las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la UNAM.

"Desgraciadamente, se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico", agregó Guadiana.

"La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos", respondió Santiago Nieto en su cuenta de Twitter.

Este mensaje del titular de la UIF tiene repercusión en medio de la pesquisa de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos, a los cuales señala por delincuencia organizada, entre otros delitos.

Externa Guadiana respeto por científicos

El senador morenista Armando Guadiana externó su respeto a los académicos y científicos después de haber planteado que la UIF investigara los recursos públicos que son canalizados a las universidades públicas.

"Respecto a las declaraciones que emití el día de hoy (...) reitero mi respeto hacia todos los científicos mexicanos y estudiantes que ponen en alto el nombre del país", externó en una carta a la opinión pública.

Guadiana aclaró, sin embargo, que debía recalcar que desde el Senado insistirá en señalar la importancia "de que el uso del recurso público en las Universidades de todo el país sea auditado para evitar irregularidades, después de los desvíos de dinero que se han fraguado y que han lastimado, no sólo a la comunidad universitaria, sino al País entero.

El legislador coahuilense explicó que su propuesta para que la UIF auditara los recursos que llegan a las universidades tiene como sustento el hecho de que algunas instituciones han sido utilizadas como "cajas chicas" y el dinero ha sido desviado a campañas políticas.

"Tengo el deber en todo momento, como ciudadano y legislador, de solicitar que el uso de recurso público se vigile en todo momento para garantizar una mayor eficacia", recalcó.

Con información de Mayolo López