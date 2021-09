Indagan a diputada morenista por venta de armas

Ciudad de México— Sandra Nelly Cadena Santos, diputada suplente de Morena detenida ayer con un arsenal en Tecamachalco, es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla por la venta de armas, informó el gobernador Miguel Barbosa.

En conferencia de prensa, el mandatario morenista aseguró que la indagatoria de la FGE no es nueva, y que en Tecamachalco, de donde es originaria Cadena Santos, se conocía que presuntamente se dedica a esa actividad ilícita junto con su esposo Jesús Portilla, también detenido.

"Es una investigación por personas que presuntamente se dedican o han dedicado a la venta de armas de los calibres más poderosos, más poderosos, ahora hay que ver quién les proveía a estos señores, si es que resulta cierto, todo es una cadena, es una investigación que no es nueva, es un hecho de todos conocido en Tecamachalco, así me lo dicen, que la gente conocía de estos antecedentes", dijo.

"Ojalá la gente tuviera valor para denunciar estos hechos, esa es la razón, una investigación de la Fiscalía que no es nueva, ya tiene tiempo, esas armas que al parecer fueron encontradas en poder de los detenidos no las usaban para tiro al blanco, eh, eran objeto de venta y una ama de casa no compra una Barret, ni una granada, ya son cosas complicadas".

Cadena Santos, quien es suplente de la diputada local María Ruth Zárate, fue detenida ayer junto con su pareja en su casa de la Colonia Providencia en posesión de armas largas y cortas, así como granadas de uso exclusivo del Ejército.

La FGE afirmó que el armamento y domicilio están asegurados y es probable que se brinde más información oficial sobre los detenidos, los cuales fueron trasladados al Ministerio Público del municipio de Cuautlancingo.

De acuerdo a fuentes locales, Cadena Santos se identifica como parte del grupo político de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y como cercana a Ignacio Mier Bañuelos, alcalde electo de Tecamachalco e hijo del legislador federal.

A Jesús Portilla, a quien en Tecamachalco lo dieron de baja de la extinta Policía Federal por presuntas prácticas desleales, también lo ligan con narcomenudistas y extorsionadores.