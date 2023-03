Tienen morenistas 'guerra de acarreos'

Ciudad de México.- En su búsqueda por la candidatura presidencial de Morena para el 2024, los aspirantes conocidos como "corcholatas" tuvieron una "guerra de acarreos".

El canciller Marcelo Ebrard encabezó un acto en Acapulco, donde pidió a la dirigencia nacional de Morena publicar la convocatoria para la definición del aspirante presidencial para el 2024.

"A ver, ¿quién sabe qué encuesta será?, preguntó a la gente Marcelo. "Nadie", "nadie", gritaron algunos.

"No se ha informado al pueblo; el Presidente (López Obrador) ha dicho que el pueblo determine quién va seguir adelante, que no sea el partido. Que sea la gente. o que estamos pidiendo a nuestro partido es de que ya saque la convocatoria porque el pueblo no sabe", reclamó Ebrard.

El canciller fue recibido por la Alcaldesa del puerto, la morenista Abelina López, quien movilizó a trabajadores del Ayuntamiento y a vecinos de zonas populares para un acto en la costera Miguel Alemán que fue cerrada más de seis horas por policías y agentes de tránsito municipal.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el senador Félix Salgado y miembros del gabinete guerrerense han organizado actos políticos de apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pero ayer fue el día de Ebrard en Acapulco.

Desde la semana pasada la Mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, retomó sus giras fuera de la capital, y ayer viajó a Baja California, donde fue recibida por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila.

En un acto verificado en Mexicali, ante miles de simpatizantes movilizados por las Alcaldesas de Mexicali y Rosarito, así como por el Gobierno estatal, Sheinbaum expuso las acciones impulsadas por su administración en la Ciudad de México.

"Es una lucha diaria por la igualdad, democracia y las libertades. Es humanismo mexicano y así gobernamos", manifestó Sheinbaum, quien presumió además que gracias a un convenio de colaboración compartió con la gestión de Ávila la digitalización de servicios como la emisión de actas de nacimiento, licencias y permisos de circulación.

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, se reunió con simpatizantes en la Alcaldía Gustavo A. Madero,

"Sorprendido y agradecido por su calor y cariño que es recíproco, asisto al evento que vecinas y vecinos organizaron para compartirles el proyecto de unión y reconciliación ciudadana", destacó Monreal.

La movilización estuvo organizada por operadores de la Comunidad Ciudadana, una agrupación de ex delegados y ex diputados que coincidieron con Monreal cuando militaban en el PRD, así como por Faruk Miguel Take.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien también aspira a la nominación morenista, no tuvo actividades públicas este domingo.