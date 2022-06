Se quejan empresarios ante AMLO por compra forzada de gas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en reunión con empresarios se abordó la preocupación sobre la compra forzada de gas a Pemex y CFE.

Indicó que se pactó buscar una solución a través de mesas de diálogo.

"No, nada especial, un poco que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas", dijo en conferencia mañanera tras ser cuestionado por preocupaciones de la IP.

"Como saben, la CFE tiene gas excedente y se está procurando que se use ese gas, que se paga con dinero de todos los mexicanos, para no perjudicar a la CFE y no aumentar el precio de la luz, pero ellos también importan gas. Se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo".

Grupo Reforma publicó que la Secretaría de Energía (Sener) pretende borrar el mercado de comercialización de gas natural para que grandes consumidores que utilizan gas importado lo compren sólo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a Pemex.

El mandatario agregó que también buscará abordar el tema de la migración con empresarios de México y EU.

"Vamos a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, con los países de Centroamérica, con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio, me importa mucho las visas de trabajo y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses".