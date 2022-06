Buscan, ahora, que Cortés rinda cuentas en PAN

Ciudad de México.— Insatisfecho con los resultados que el PAN obtuvo en los comicios del 5 de junio, el senador Gustavo Madero buscará al líder nacional del blanquiazul, Marko Cortés, para hacerle ver que es necesario impulsar cambios "en la dirigencia".

"Los resultados (de las elecciones) fueron insatisfactorios, pero esto ya es una tendencia: desde 2017 a la fecha el PAN viene perdiendo Gubernaturas y esto nos obliga a hacer una reflexión profunda de la estrategia que se está siguiendo, no con el ánimo de golpear a nadie, pero sí de ser autocríticos, sinceros y severos para corregir las cosas a tiempo", alertó.

En entrevista, el dos veces líder de Acción Nacional explicó que el lunes próximo enviará un escrito a Cortés "para que haya una reunión en la que podamos participar los ex presidentes del partido, los ex gobernadores y el Comité Ejecutivo Nacional y revisar los números porque son preocupantes. No debemos caer en autocomplacencias.

"Es una primera propuesta de tener esta reunión para advertir que se requieren cambios a la estrategia de la dirigencia o en la dirigencia".

La víspera, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, había apremiado a Marko Cortés a renunciar a la presidencia del partido como consecuencia de los "oscuros" resultados del 5 de junio.

El PAN perdió las plazas de Tamaulipas y Quintana Roo. Y apenas retuvo Aguascalientes. En Durango triunfó la alianza Va por México aunque con un candidato priista.

"La petición que voy a enviar recoge el sentir de muchos panistas que están igualmente preocupados", aclaró.

Madero equiparó la situación del dirigente panista con la del PRI, Alejandro Moreno.

"Formalmente electos para transitar de aquí hasta el 24; entonces, las peticiones son expresiones de buena voluntad. Como 'Alito', te dice 'no, gracias', pero debe hacerse un planteamiento que ayude a modificar la realidad de nuestro partido.

"Yo no pongo por delante la renuncia del dirigente, sino el cambio en la dirigencia. ¿Y qué quiere decir? En la forma en que están dirigiendo el partido. Ya hablé con el gobernador Martín Orozco y tenemos coincidencias fuertes, pero lo que queremos es ir avanzando en esta reunión", explicó.