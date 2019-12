Retomaría López Obrador iniciativa para recortar recursos a partidos

Ciudad de México— Luego que propuesta de Morena para recortar recursos a partidos fuera desechada tras no alcanzar mayoría en San Lázaro, el presidente López Obrador insistió en que se podría volver a plantear la iniciativa.

Incluso, dijo, se podría enviar desde el Ejecutivo.

"Lamento mucho que se haya votado así, pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo, creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma", dijo en conferencia mañanera.

"A lo mejor lo hacemos nosotros", dijo, "para febrero, regresando el nuevo periodo ordinario, no lo descarto porque es austeridad y lo he dicho, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios".

Desde Palacio Nacional, el mandatario llamó a los legisladores a rectificar y enmendar su decisión.

"Entonces, ¿para que al final los diputados se oponen a algo que no les afecta?, solo por la postura de los partidos, ahora si que como se decía antes: 'tan bien que iban', pueden reparar, pueden enmendar, pueden rectificar, eso es también la política, capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia, no cerrarse", señaló.

"Hay que esperar el próximo año porque la política también es tiempo, hay veces que no es el tiempo oportuno, adecuado, hay que esperar y ojalá y se logre".

Agregó que se debe explicar mejor la iniciativa y no permitir que dirigentes tomen las decisiones.

"A lo mejor faltó más explicación sobre la reforma y a veces porque hay la inercia toman las decisiones arriba los dirigentes y algunos legisladores no se enteran a quien obedecen, quien está decidiendo arriba, pero se puede llegar a un acuerdo en ese sentido", comentó.