Va López Obrador tras funcionarios vinculados a García Luna

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que giró instrucciones para indagar y retirar del Gobierno a funcionarios vinculados a extitular de SSP Genaro García Luna, detenido en EU acusado de nexos con el narcotráfico.

"Ahora con la detención de García Luna, lo mismo, ya giré instrucciones para que se haga una revisión en el actual Gobierno, quiénes participaron y estuvieron en el equipo de García Luna, quiénes después del Gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que los hay", indicó.

"Pero si los hay y estuvieron actuando este tipo de funciones, para fuera, para fuera, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas y está escrito: no se va a tolerar la corrupción y la impunidad ni de mi familia".

García Luna fue detenido el lunes pasado en Dallas, Texas, acusado de corrupción por recibir sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

En días pasados, el presidente señaló que no aprovechará la captura del ex titular de SSP para atacar políticamente a su antecesor, Felipe Calderón, pero que tampoco aplicará el llamado "punto final" en caso de que las investigaciones lleguen hasta él.