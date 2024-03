Rechaza Claudia uso electoral de apoyos

San Pedro.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo, rechazó que los programas sociales sean utilizados con fines electorales.

En un mitin en este municipio oaxaqueño, la candidata presidencial afirmó que en el actual Gobierno se han creado derechos y estos no se condicionan a la afiliación a Morena.

“Dicen que nosotros condicionamos los programas sociales, no, eso viene del pasado. Nosotros creamos derechos. ¿A poco a algún adulto mayor le dicen: 'Si no eres de Morena no te doy tu pensión?'

“Pues no, ¿verdad? Porque es para todos y para todas y les llega en su tarjeta cada bimestre, nadie se las condiciona. Es distinto, antes era apoyo a cambio de votos, compra de votos. Ahora se llama democracia y derechos, es completamente distinto”, indicó.