¿Quieren apoyo del pueblo? Pónganse los tenis: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los candidatos a cargos de elección popular ponerse los tenis, si es que pretenden conseguir el voto de los ciudadanos.

Durante su conferencia mañanera, el Mandatario también aconsejó a los aspirantes no confiarse en la propaganda porque, desde su punto de vista, ya no funciona.

"Una recomendación a todos los que participan en proceso electorales: ya no funciona la propaganda. No funciona la propaganda, lo que funciona es tener comunicación con la gente, no menospreciar al pueblo, respetar al pueblo, no pensar que se puede manipular al pueblo", dijo.

"Hablarle al pueblo con la verdad, con franqueza y si quieren contar con el apoyo del pueblo pónganse unos tenis y, ahora que hay calor, una camiseta, una gorra y un morral y lleven sus volantitos y vayan casa por casa, 100, 200 casas diarias. Van a terminar cansadísimos pero van a dormir muy bien".

El Mandatario sugirió a quienes buscan el voto que estén preparados para recibir, tal vez, algunos insultos o reclamos de los electores.

"Les van recibir muy bien, muy pocos no les van a recibir sus volantes, muy pocos les van a insultar, pero hay que pagar una pequeña cuota de humillación cuando se tiene una misión, cuando se está luchando por una causa justa", manifestó.

En ese contexto, López Obrador prácticamente dio por terminada la campaña en redes sociales que lo etiquetó como #NarcoPresidente.

Consideró que ahora se pretenden posicionar temas relacionados con la violencia en el País, los problemas con agua contaminada en la Ciudad de México y la polémica reforma en materia de pensiones.

"Ya se terminó #NarcoPresidente, sería bueno hacer una evaluación de cuantos millones de mensajes con bots, la llamada inteligencia artificial, millones, ¿cuánto dinero? ¿Qué consiguieron con esa campaña? Nada.

"Ahora van a seguir con lo de la violencia. Ya terminó lo del agua, eso es más de Ciudad, pero se convierte en noticia nacional y van con lo de la violencia porque esto de las Afores ya no les dio y va pasando el tiempo", agregó.