Propaganda, pedir que EU combata narco en México: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es pura propaganda la propuesta de dos legisladores republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para que el ejército de este país combata a los cárteles mexicanos.

"Pues es más que nada propaganda porque el 27 de febrero presentó el Departamento de Estado de EU al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas, y que la cooperación en este tema es buena entre los Gobiernos. Ese es el informe del Departamento de Estado al Congreso, que es lo que va discutirse en el Congreso".

"(...) Invadir a otro país con la excusa de que van contra narcotraficantes terroristas, desde luego es pura propaganda; sin embargo, hay que estar rechazado todas esas pretensiones de intervencionismo, México es un país independiente, soberano", comentó López Obrador.

Los representantes republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida) presentaron la propuesta el 12 de enero pasado, en la que advierten sobre la crisis causada por el fentanilo y la guerra entre grupos criminales que provoca inestabilidad en la frontera con Estados Unidos.

Se indica que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Zetas se enfrentan constantemente, generando inestabilidad en la frontera de EU con México.

Los integrantes de la Cámara de Representantes de EU consideraron que, debido a que los cárteles mexicanos "intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente" a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, se debe autorizar la participación del Ejército de EU.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal criticó que EU busque usar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro País, ya que no tiene la facultad para hacerlo.

"Esto es el informe creo que de unos legisladores, este es un legislador de Texas, Crenshaw. Este senador es de los que están en contra de México, lo paso al costo a nuestros paisanos, les recuerdo que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Estos siempre están denostando a México para sacar raja electoral. (...) Porque imagínense si no es ni siquiera aceptable que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en el país, ¿quién les da esa facultad?

"Pero, bueno, es un asunto, una manía de considerarse el Gobierno del mundo: tú te portas bien, tú te portas mal, si te sometes, palomita, si te quieres sentir independiente, soberano, tache. Pero bueno, ya se ha ido quitando esa costumbre, pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país", lamentó.

Y arremete contra Fiscal de Trump

Por otro lado, el presidente López Obrador arremetió contra el Fiscal del expresidente Donald Trump, William Barr, por decir que el único que se ha enfrentado al crimen organizado ha sido Felipe Calderón.

"También difundieron mucho los conservadores de aquí, los medios de información (...) casi todos, pero difundieron también que el exprocurador del expresidente Trump hizo un artículo en el Wall Street Journal hablando de que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que el único que se había enfrentado a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón je, je, je.

"El mismo Barr dice que yo detuve la detención del hijo de Guzmán Loera, Ovidio, (...) iban a haber como 200 muertos y nosotros no vamos a apostar a masacres, a guerras, esa es una mentalidad también de halcones, de conservadores, de querer resolver todo con violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal; entonces, el señor Barr y otros, el señor Felipe Calderón, son de un pensamiento distinto al mío", agregó.