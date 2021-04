Postula Morena a candidato buscado por la DEA

Tomada de internet

Ciudad de México— El candidato de Morena a la Alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, es buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La DEA lo busca por conspiración para distribuir narcóticos en Estados Unidos y mantiene su ficha de búsqueda vigente.

"El fugitivo puede estar armado y ser peligroso. No intente detener a esta persona", advierte la agencia de Estados Unidos en la ficha de Portillo Jaramillo.

El candidato cuestionó por qué si la DEA lo busca no lo han detenido.

"Se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA, pero yo soy el candidato oficial y legal de Morena", dijo frente a decenas de personas en un video que subió a su cuenta de Facebook.

"Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes".

También invitó a sus rivales políticos a que se centren en formular propuestas y proyectos para la generación de más empleos en Michoacán.

El candidato es hijo de Edilberto Portillo Mendoza, fundador del grupo musical "Beto y sus canarios", quien en 2003 fue blanco de un atentado armado en un restaurante de Morelia del cual salió ileso.

Un tío de Rogelio Portillo Jaramillo, Marcelino Portillo Mendoza, también aparece en la lista de los más buscados por la DEA.

Mientras que otro de sus tíos, Gregorio Portillo Mendoza, es Alcalde del Municipio de Zirándaro, en Guerrero, y actualmente busca una diputación plurinominal local.

El edil Gregorio Portillo se ofreció en 2019 como intermediario para dialogar con el narco en la zona. Y en marzo pasado fue secuestrado, junto con dos escoltas de la Guardia Nacional, por un grupo de la delincuencia, y liberado al día siguiente en Michoacán.

En redes sociales, La Familia Michoacana ha señalado al morenista de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).