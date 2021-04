Adoptó AMLO actitud pasiva ante cárteles: Landau

Ciudad de México— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adoptó una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico permitiéndoles que actúen, pues considera que es una confrontación imposible ganar, aseguró Chris Landau, ex Embajador de Estados Unidos en México.

De acuerdo con el ex diplomático que dejó el cargo en enero pasado, López Obrador considera que enfocarse en el combate a los cárteles del narcotráfico es una distracción parecida a lo que fue la Guerra de Vietnam para el ex Presidente estadounidense Lyndon Johnson en la década de 1960.

"Ha adoptado básicamente una actitud de 'laissez fair' (dejar hacer) ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno (en EU). Es un gran problema para México", dijo Landau en una mesa redonda con ex diplomáticos la semana pasada.

"Él ve a los cárteles como su Vietnam. Tal como lo fue para sus antecesores", dijo en el evento organizado por el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA, en inglés) y que reúne a ex embajadores estadounidenses no de carrera.

"AMLO es muy insistente en intentar evitar ese tipo de conflicto (con los cárteles)", dijo Landau quien aseguró que los cálculos son que los cárteles controlan entre 35 y 40% del territorio mexicano.

"Pienso que no hay duda de que juegan un papel amplio en la gobernanza de México".

Sobre Ovidio y Harfuch

Abogado de 57 años de edad y llegado al País en agosto de 2019, Landau fue inusualmente franco al abordar temas tan sensibles como el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán en 2019 y el atentado contra el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en 2020.

"(El Gobierno de López Obrador) dejó ir (a Ovidio Guzmán) porque no quería tener un derramamiento de sangre más generalizado en Culiacán. Fue simplemente un momento terrible. La verdad es que el Ejército mexicano fue superado en armas", aseguró el ex diplomático.

"Nunca había habido un ataque tan descarado como (el ataque contra García Harfuch) en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, ¡el Gobierno central mexicano básicamente no hizo nada! No dijo: '¡Ya fue suficiente! ¡No vamos a tolerar que ocurra una cosa así!' ", añadió Landau.

Lamenta caso Cienfuegos

En su intervención publicada en el sitio del CAA, Landau calificó además como desastrosa la captura por parte de EU en 2020 del ex Secretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, bajo acusaciones de narcotráfico y su eventual liberación un mes después tras un acuerdo con México.

"En retrospectiva, desearía haber luchado y haber acudido con el Fiscal General (de EU Bill Barr)...para pararlo", dijo Landau refiriéndose al episodio cuando al llegar a su puesto en la Ciudad de México en agosto de 2019 fue informado de la investigación abierta por fiscales federales de EU.

"Los intereses más amplios de nuestra cooperación en aplicación de la Ley son más grandes que este personaje", añadió Landau y aseguró que el Gobierno estadounidense mismo debe de replantearse su estrategia de combate antinarcóticos que incluya más articulación inter-agencias.

Con más de 35 mil 500 homicidios en 2019, Landau aseguró que el tema de la violencia y los cárteles del narcotráfico es una amenaza real para ambos países y recordó el episodio en 2019 cuando el ex Presidente de EU, Donald Trump, ofreció enviar efectivos estadounidenses a México.

Sobre relación AMLO-Trump

En el evento con el CAA, Landau abordó temas tan distintos como la relación del ex Presidente Donald Trump con AMLO y reveló por primera vez que Washington evitó presionar al presidente mexicano en otros temas ante su ayuda para controlar la migración irregular.

"(AMLO) sabía que el tema de la migración era importante para el Presidente Trump. Y nosotros fuera de ese (tema), no lo molestamos con otro millón de temas", confesó Landau en su charla, quien aseguró haber sido muy cuidadoso de no inmiscuirse particularmente en asuntos energéticos.

"Había muchas cosas que AMLO quería hacer en la (agenda) interna en temas como el sector energético. Yo quería proteger a las compañías estadounidenses...pero tampoco me quería involucrar en temas internos de México", reveló Landau.

'Capitalizó fracaso del PAN'

Cuestionado sobre el origen de la popularidad de López Obrador, Landau aseguró que el hoy Presidente mexicano capitalizó en la elección de 2018 el hartazgo por la corrupción de los gobiernos del PAN y PRI pero en específico la incapacidad del PAN de no dar un cambio real en el año 2000.

"Creo que de alguna manera (AMLO) está capitalizando el hecho de que el PAN -que sustituyó al PRI a principios de la década de 2000- fracasó en no tomó una escoba y limpiar la casa en México", dijo Landau, insistiendo que López Obrador es un producto de la política interna mexicana.

Revela visita a Slim sobre 5G

Sin que haya trascendido previamente, Landau confesó haber visitado al dueño de América Móvil, Carlos Slim, para solicitarle a nombre del Gobierno estadounidense no comprar equipo de telecomunicaciones para la nueva red 5G ante lo que consideraban un peligro estratégico.

"Una de las peores experiencias que tuve fue...decirle a Carlos Slim que no debía hacer el (negocio de la red) 5G con Huawei porque sentía que en los puntos preparados que tenía no había nada más...Y él me preguntó: '¿Y entonces con quién quieres que lo haga?' ", reveló Landau.

Hasta el momento, las inversiones para la construcción de una red 5G en México no han sido definidas y no se conoce que la empresa de telecomunicaciones de Slim haya hecho compras a Huawei para obtener equipo, aún cuando el gigante chino si está presente en el mercado mexicano.

Egresado de la Universidad de Harvard y ex secretario de dos importantes jueces conservadores en la Suprema Corte de Justicia de EU, Antonin Scalia y Clarence Thomas, Landau mantiene una activa presencia en la red social Twitter donde frecuentemente aborda temas mexicanos.

Tras la salida de Landau, la Embajada de EU en la Ciudad de México quedó al frente del Encargado de Negocios, John S. Creamer, en espera de que la administración del presidente Joe Biden anuncie la nominación del nuevo titular, y que deberá ser ratificado por el Senado estadounidense.