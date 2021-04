Acusa AMLO a Telcel de operar contra padrón móvil

José Luis Ramírez / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a compañías telefónicas, como Telcel, de operar una campaña en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

"Entonces, estas telefónicas que tienen mucho poder y además que actúan con mucha hipocresía, porque para la contratación de un servicio telefónico ya piden esos datos. Como tienen mucho dinero para reportar o alquilar medios de información, traen una campaña en contra nuestra.

"Miren estos informes son cuidadosos, porque tapan, pero es Telmex (sic) y son los que más están empujando una campaña en contra con los medios de comunicación. Miren, ¿entonces nos olvidamos de esto?", comentó López Obrador.

Ayer, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) acordó presentar una acción de inconstitucionalidad contra el Panaut, al considerar que viola derechos fundamentales de los usuarios.

Por unanimidad, los comisionados consideraron que el padrón, con el cual se pretenden recabar información biométrica de los usuarios, vulnera los datos personales, viola el derecho de acceso a la información y a las tecnologías de comunicación, invade facultades de otras autoridades y es desproporcionados respecto de los fines que persigue.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal expresó que el INAI se creó únicamente para defender a grupos de interés creados y, en este caso, a las telefónicas.

"Es lo mismo, el INAI es un órgano de estos autónomos que crearon, para que se den una idea. Es que el INAI y el IFT y el de la Competencia, Cofece, esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas y a los que se dedicaron a saquear el País.

"Ese de la transparencia (INAI) fue el que negó los expedientes del la empresa Odebrecht, o mejor dicho, resolvió que se iban a mantener en secreto la empresa Odebrecht, de los que daban sobornos, como decía. Imagínense: un instituto de la transparencia que resuelve no dar información de Odebrecht, ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas", aseveró.

López Obrador agregó que las empresas telefónicas actúan con hipocresía pues, los datos que ahora pedirá el Gobierno, ellas ya los exigen al momento de la contratación de un servicio.

"Entonces, estás telefónicas tienen mucho poder y además actúan con mucha hipocresía, porque para la contratación de un servicio telefónico ya piden esos datos.

"Sí tenemos que revisar todo esto porque si no, pues el Estado va seguir al servicio de una minoría rapaz, no se va tener un Gobierno para todo el pueblo. De ahí su enojo y ataque en los medios y estas decisiones", finalizó.

'Son autónomos ogros filantrópicos'

El presidente afirmó que hará una revisión de los órganos autónomos a los cuales tildó de "órganos filantrópicos".

"Vamos a hacer una revisión, una reforma administrativa, ya lo anuncié, para ajustar los órganos administrativos, los del Gobierno, del Estado, para ajustarlos a la nueva realidad, porque esos órganos, todo este monstruo, este órgano filantrópico que crearon no tiene que ver con nosotros, es distinto, y además hablamos que íbamos a llevar a cabo una transformación, no engañamos", dijo.

López Obrador prometió que seguirá transformando al País para que el Gobierno esté al servicio de todos y no únicamente de una minoría.

"Entonces, vamos a seguir transformando para que el Gobierno atienda a todos, un Gobierno para pobres y ricos, para todos, no faccioso al servicio de una minoría. Entonces, todos esos organismos autónomos que sólo ven para arriba, que no les importa el pueblo, pues no tienen razón de ser", añadió.