Plantea Morena parlamento abierto para reforma electoral

Ciudad de México— Para la discusión de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados plantea una estrategia similar a la que utilizó para procesar la reforma eléctrica.

El coordinador de la fracción mayoritaria, Ignacio Mier, informó que propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llevar a cabo un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa que, al igual que el realizado entre enero y febrero pasados, sea transmitido por el Canal del Congreso y las plataformas de la Cámara baja.

Mier indicó que además de invitar al Sistema de Radio y Televisión a transmitir los foros, como lo hicieron con la reforma eléctrica, buscarán el acompañamiento de los concesionarios del espectro de televisión y radio.

"Vamos a hacer una revisión y le vamos a proponer a la Junta de Coordinación Política un amplio debate, como lo hicimos con la reforma eléctrica, le vamos a sugerir que participe el Canal del Congreso y todas sus plataformas", señaló.

La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, anunció que su bancada también realizará asambleas informativas en todo el País, pero ahora con el tema de la reforma electoral.

"A la gente también les estamos pidiendo su opinión, como lo hicimos en la reforma eléctrica, haremos 300 asambleas, por cada uno de los distritos de este País, después haremos asambleas estatales, toda una dinámica de comunicación e interacción", informó.

Morena le apostará también a seguir buscando el apoyo del PRI que, además del PAN -cuyo voto descarta la fracción mayoritaria-, es la bancada que podría darle la totalidad de los votos que le faltan para aprobar reformas constitucionales.

"El PAN es nuestro adversario, el PRD es ya una rémora del PAN. Desgraciadamente dejó de ser de izquierda, pero el PRD, sus votos son intrascendentes y el PAN nunca va a aceptar, como ocurre actualmente, ninguna sola acción positiva del Gobierno de Andrés Manuel. Son los del famoso no", dijo Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena.

Godoy pidió al PRI revisar la situación y adelantó que insistirán en un acercamiento, a pesar de que no lograron sus votos con la reforma eléctrica y de que la alianza Va por México, de la cual forma parte, ya anunció que no pasará, si el Gobierno federal y Morena insisten en temas como la desaparición del INE y de los plurinominales.

"El PRI es un partido que tendrá que revisar lo que ocurre, pero como dijo Carlos Miloc, que el táctico del futbol es el gol. El táctico de la política es el voto. Vamos a ver qué ocurre el 5 de junio en las elecciones de los seis estados", indicó.

La reforma electoral también podría obligar a Morena a negociar con sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista.

El diputado petista Reginaldo Sandoval sostuvo que si bien están a favor de la propuesta del Ejecutivo federal, hay temas que es necesario revisar, entre ellos la reconfiguración del Poder Legislativo, ya que podría afectar a partidos pequeños, como el suyo.

Sandoval alertó también sobre la propuesta de recudir el gasto a partidos, al argumentar que no son éstos los que encarecen la democracia, sino los organismos electorales.

"Hay que analizarla a detalle para poder saber si afecta a partidos pequeños, si afecta la representación de las fuerzas emergentes o no. En el caso de los financiamientos, nosotros somos críticos a que la democracia en México es muy cara porque no se ha organizado y no se ha ordenado. El mayor gasto no se lo comen las prerrogativas de los partidos, sino los órganos electorales, en este caso el INE y los tribunales", afirmó.

La propuesta presidencial propone, entre otras cosas, rehacer la geografía electoral basada actualmente en 300 distritos que garantizar la representación de fuerzas regionales, para reducir los integrantes de la Cámara de Diputados de 500 a 300, asignando a cada estado un número de diputados en relación con su población, y los del Senado de 128 a 96 legisladores, a fin de eliminar a los plurinominales.